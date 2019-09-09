FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2019 09:02 | Son Güncelleme

Vakıf Emeklilik Yenilenen Cep Şube Lansmanı Tarih : 11 Eylül Yer   : İstanbul Wyndham Grand Levent/İstanbul Saat  : 10.00 Mega Show- EVSİD basın toplantısı Tarih : 11 Eylül Yer   : Kolektif House Levent/İstanbul Saat  : 10.30 İSKİD/EUROVENT SUMMIT değerlendirmesi Tarih : 12 Eylül Yer   : Taksim Point Otel-Fujı 2 Salonu Saat  : 9.30 Facebook İstasyon açılış etkinliği Tarih : 12 Eylül Yer   : Facebook İstasyon/Maslak Saat  : 10.30 iRobot tanıtım lansmanı Tarih : 19 Eylül yer   : Raffless Hotel/İstanbul Saat  : 10.30 Swiss Days 2019 Tarih :20-22 Eylül Yer   :Yapı Kredi Bomontiada 10.

Vakıf Emeklilik Yenilenen Cep Şube Lansmanı
Tarih : 11 Eylül
Yer : İstanbul Wyndham Grand Levent/İstanbul
Saat : 10.00

Mega Show- EVSİD basın toplantısı
Tarih : 11 Eylül
Yer : Kolektif House Levent/İstanbul
Saat : 10.30

İSKİD/EUROVENT SUMMIT değerlendirmesi
Tarih : 12 Eylül
Yer : Taksim Point Otel-Fujı 2 Salonu
Saat : 9.30

Facebook İstasyon açılış etkinliği
Tarih : 12 Eylül
Yer : Facebook İstasyon/Maslak
Saat : 10.30

iRobot tanıtım lansmanı
Tarih : 19 Eylül
yer : Raffless Hotel/İstanbul
Saat : 10.30

Swiss Days 2019
Tarih :20-22 Eylül
Yer :Yapı Kredi Bomontiada

10. Türkiye Enerji Zirvesi
Tarih : 9-8 Ekim
Yer : Regnum Carya Hotel/Antalya

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi
Tarih : 24-25 Ekim
Yer : İzmir

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