İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Vakıf Emeklilik Yenilenen Cep Şube Lansmanı
Tarih : 11 Eylül
Yer : İstanbul Wyndham Grand Levent/İstanbul
Saat : 10.00
Mega Show- EVSİD basın toplantısı
Tarih : 11 Eylül
Yer : Kolektif House Levent/İstanbul
Saat : 10.30
İSKİD/EUROVENT SUMMIT değerlendirmesi
Tarih : 12 Eylül
Yer : Taksim Point Otel-Fujı 2 Salonu
Saat : 9.30
Facebook İstasyon açılış etkinliği
Tarih : 12 Eylül
Yer : Facebook İstasyon/Maslak
Saat : 10.30
iRobot tanıtım lansmanı
Tarih : 19 Eylül
yer : Raffless Hotel/İstanbul
Saat : 10.30
Swiss Days 2019
Tarih :20-22 Eylül
Yer :Yapı Kredi Bomontiada
10. Türkiye Enerji Zirvesi
Tarih : 9-8 Ekim
Yer : Regnum Carya Hotel/Antalya
2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi
Tarih : 24-25 Ekim
Yer : İzmir
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