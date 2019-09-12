FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2019 09:09 | Son Güncelleme

Teknoloji Festivali Tarih : 7-22 Eylül Yer   : ANKAmall AVM/Ankara Vakıf Emeklilik Yenilenen Cep Şube Lansmanı Tarih : 11 Eylül Yer   : İstanbul Wyndham Grand Levent/İstanbul Saat  : 10.00 Mega Show- EVSİD basın toplantısı Tarih : 11 Eylül Yer   : Kolektif House Levent/İstanbul Saat  : 10.30 T.A.M Çözüm Merkezi Basın toplantısı Tarih : 11 Eylül Yer   : TAM Çözüm Merkezi Saat  : 10.30 TÜSİAD/GÜNCEL EĞİLİMLER : SÜRDÜRÜLEBİLİR, AKILCI VE KAPSAYICI GELECEK Tarih : 12 Eylül Yer   : Hilton/İstanbul Saat  : 9.00 İSKİD/EUROVENT SUMMIT değerlendirmesi Tarih : 12 Eylül Yer   : Taksim Point Otel-Fujı 2 Salonu Saat  : 9.30 Facebook İstasyon açılış etkinliği Tarih : 12 Eylül Yer   : Facebook İstasyon/Maslak Saat  : 10.30 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Hızlandırıcı programının Tarih : 12 Eylül Yer   : Joint Idea Kanyon, İstanbul Saat  : 14.00 Emirates Enerji Ödülleri Tarih : 17 Eylül Yer   : Hotel Raffles İstanbul, Mimoza Salonu Saat  : 09.30 iRobot tanıtım lansmanı Tarih : 19 Eylül Yer   : Raffless Hotel/İstanbul Saat  : 10.30 Swiss Days 2019 Tarih :20-22 Eylül Yer   :Yapı Kredi bomontiada Sensobright lansmanı Tarih : 26 Eylül Yer   : Divan İstanbul,Taksim Saat  : 10.00 10.

Teknoloji Festivali
Tarih : 7-22 Eylül
Yer : ANKAmall AVM/Ankara

Vakıf Emeklilik Yenilenen Cep Şube Lansmanı
Tarih : 11 Eylül
Yer : İstanbul Wyndham Grand Levent/İstanbul
Saat : 10.00

Mega Show- EVSİD basın toplantısı
Tarih : 11 Eylül
Yer : Kolektif House Levent/İstanbul
Saat : 10.30

T.A.M Çözüm Merkezi Basın toplantısı
Tarih : 11 Eylül
Yer : TAM Çözüm Merkezi
Saat : 10.30

TÜSİAD/GÜNCEL EĞİLİMLER : SÜRDÜRÜLEBİLİR, AKILCI VE KAPSAYICI GELECEK
Tarih : 12 Eylül
Yer : Hilton/İstanbul
Saat : 9.00

İSKİD/EUROVENT SUMMIT değerlendirmesi
Tarih : 12 Eylül
Yer : Taksim Point Otel-Fujı 2 Salonu
Saat : 9.30

Facebook İstasyon açılış etkinliği
Tarih : 12 Eylül
Yer : Facebook İstasyon/Maslak
Saat : 10.30

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Hızlandırıcı programının
Tarih : 12 Eylül
Yer : Joint Idea Kanyon, İstanbul
Saat : 14.00

Emirates Enerji Ödülleri
Tarih : 17 Eylül
Yer : Hotel Raffles İstanbul, Mimoza Salonu
Saat : 09.30

iRobot tanıtım lansmanı
Tarih : 19 Eylül
Yer : Raffless Hotel/İstanbul
Saat : 10.30

Swiss Days 2019
Tarih :20-22 Eylül
Yer :Yapı Kredi bomontiada

Sensobright lansmanı
Tarih : 26 Eylül
Yer : Divan İstanbul,Taksim
Saat : 10.00

  1. Türkiye Enerji Zirvesi
    Tarih : 9-8 Ekim
    Yer : Regnum Carya Hotel/Antalya

  2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi
    Tarih : 24-25 Ekim
    Yer : İzmir
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