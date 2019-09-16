FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 16.09.2019 09:59 | Son Güncelleme

Teknoloji Festivali Tarih : 7-22 Eylül Yer   : ANKAmall AVM/Ankara Emirates Enerji Ödülleri Tarih : 17 Eylül Yer   : Hotel Raffles İstanbul, Mimoza Salonu Saat  : 09.30 iRobot tanıtım lansmanı Tarih : 19 Eylül Yer   : Raffless Hotel/İstanbul Saat  : 10.30 Swiss Days 2019 Tarih :20-22 Eylül Yer   :Yapı Kredi bomontiada Sensobright lansmanı Tarih : 26 Eylül Yer   : Divan İstanbul,Taksim Saat  : 10.00 10.

Teknoloji Festivali

Tarih : 7-22 Eylül
Yer : ANKAmall AVM/Ankara

Emirates Enerji Ödülleri

Tarih : 17 Eylül
Yer : Hotel Raffles İstanbul, Mimoza Salonu
Saat : 09.30

iRobot tanıtım lansmanı

Tarih : 19 Eylül
Yer : Raffless Hotel/İstanbul
Saat : 10.30

Swiss Days 2019

Tarih :20-22 Eylül
Yer :Yapı Kredi bomontiada

Sensobright lansmanı

Tarih : 26 Eylül
Yer : Divan İstanbul,Taksim
Saat : 10.00

10. Türkiye Enerji Zirvesi

Tarih : 9-8 Ekim
Yer : Regnum Carya Hotel/Antalya

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

Tarih : 24-25 Ekim
Yer : İzmir

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