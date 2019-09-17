İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Teknoloji Festivali
Tarih : 7-22 Eylül
Yer : ANKAmall AVM/Ankara
Emirates Enerji Ödülleri
Tarih : 17 Eylül
Yer : Hotel Raffles İstanbul, Mimoza Salonu
Saat : 09.30
iRobot tanıtım lansmanı
Tarih : 19 Eylül
Yer : Raffless Hotel/İstanbul
Saat : 10.30
Swiss Days 2019
Tarih :20-22 Eylül
Yer :Yapı Kredi bomontiada
Sensobright lansmanı
Tarih : 26 Eylül
Yer : Divan İstanbul,Taksim
Saat : 10.00
10. Türkiye Enerji Zirvesi
Tarih : 9-8 Ekim
Yer : Regnum Carya Hotel/Antalya
2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi
Tarih : 24-25 Ekim
Yer : İzmir
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