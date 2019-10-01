FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2019 09:09 | Son Güncelleme

Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Organizasyon Tarih : 1 Ekim Yer   : İstanbul Mercure Otel Saat  : 10.00 InGame Group ve Ay Yapım Tarih : 1 Ekim Yer   : Nonstop Zula Espor Merkezi, Demirören İstiklal Saat  : 11.00 Tamoniki.com Basın Toplantısı Tarih : 1 Ekim Yer   : Wyndham Grand Levent, Hezarfen Salonu Saat  : 10.30 Hitit Bilişim Crane Cargo Lansmanı Tarih : 2 Ekim Yer   : Mövenpick Hotel, Levent Saat  : 9.30 İstanbul Moda Konferansı Tarih : 2-3 Ekim Yer   : Çırağan Sarayı,Balo salonu Saat  : 8.30-17.00 AYMOD - Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı Tarih : 2-5 Ekim Yer   : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi Saat  : 10.00-18.00 CDEK CIS E-Commerce Summit 2019 Tarih : 3 Ekim Yer   : @meeting/Maslak Sun Plaza Saat  : 10.00 Türkiye Sigorta Birliği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı   Tarih : 3 Ekim Yer   : Sheraton Grand İstanbul,Ataşehir Saat  : 14.30 BKM Bilgi Güvenliği Basın Toplantısı Tarih : 7 Ekim Yer   : Hotel Les Ottomans, Beşiktaş Saat  : 10.00-12.30 FASHION ON THE FEST Tarih : 7 Ekim Yer   : Feriye Palace Saat  : 11.00 10.

Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Organizasyon

Tarih : 1 Ekim
Yer : İstanbul Mercure Otel
Saat : 10.00

InGame Group ve Ay Yapım

Tarih : 1 Ekim
Yer : Nonstop Zula Espor Merkezi, Demirören İstiklal
Saat : 11.00

Tamoniki.com Basın Toplantısı

Tarih : 1 Ekim
Yer : Wyndham Grand Levent, Hezarfen Salonu
Saat : 10.30

Hitit Bilişim Crane Cargo Lansmanı

Tarih : 2 Ekim
Yer : Mövenpick Hotel, Levent
Saat : 9.30

İstanbul Moda Konferansı

Tarih : 2-3 Ekim
Yer : Çırağan Sarayı,Balo salonu
Saat : 8.30-17.00

AYMOD - Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı

Tarih : 2-5 Ekim
Yer : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi
Saat : 10.00-18.00

CDEK CIS E-Commerce Summit 2019

Tarih : 3 Ekim
Yer : @meeting/Maslak Sun Plaza
Saat : 10.00

Türkiye Sigorta Birliği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı

Tarih : 3 Ekim
Yer : Sheraton Grand İstanbul,Ataşehir
Saat : 14.30

BKM Bilgi Güvenliği Basın Toplantısı

Tarih : 7 Ekim
Yer : Hotel Les Ottomans, Beşiktaş
Saat : 10.00-12.30

FASHION ON THE FEST

Tarih : 7 Ekim
Yer : Feriye Palace
Saat : 11.00

10. Türkiye Enerji Zirvesi

Tarih : 6-8 Ekim
Yer : Regnum Carya Hotel/Antalya

10. Türkiye Enerji Zirvesi

Tarih : 8-9 Ekim
Yer : Regnum Carya Hotel/Antalya

TÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi

Tarih : 8-11 Ekim
Yer : Antalya,Belek

Foriba ve Sovos

Tarih : 16 Ekim
Yer : Wyndham Grand,Levent
Saat : 9.30

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

Tarih : 24-25 Ekim
Yer : İzmir

Marka Konferansı

Tarih : 18-19 Aralık
Yer : Çırağan Sarayı

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