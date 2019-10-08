FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 09:02 | Son Güncelleme

10.

10. Türkiye Enerji Zirvesi

Tarih : 6-8 Ekim
Yer : Regnum Carya Hotel/Antalya

Eczacıbaşı Tıp Ödülleri töreni

Tarih : 8 Ekim
Yer : İş Sanat Konser Salonu, Levent
Saat : 19.00

Mercedes-Benz Fashion Week

Tarih : 8-11 Ekim
Yer : Zorlu PSM

TÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi

Tarih : 8-11 Ekim
Yer : Antalya,Belek

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi

Tarih : 9 Ekim
Yer : Boğaziçi Üniversitesi, Albett Long Hall
Saat : 10.00

GE Sağlık Türkiye, Sephora Türkiye ve Ups Basın Daveti

Tarih : 9 Ekim
Yer : Sofa Hotel,Hallarts Salonu/Nişantaşı
Saat : 10.30

Erka Turizm Basın Toplantısı

Tarih : 9 Ekim
Yer : Feriye
Saat : 12.00

Yetenek Yönetimi Konferansı

Tarih : 10 Ekim
Yer : Crown Plaza Asia, İstanbul
Saat : 10.00

KAGİDER ve Tuborg Basın Toplantısı

Tarih : 10 Ekim
Yer : Conrad İstanbul, Jr. Balo Salonu
Saat : 11.00

Istanbul Jewelry Show

Tarih : 10-13 Ekim
Yer : CNR Expo, Istanbul Fuar Merkezi
Saat : 11.30

ALUEXPO 2019

Tarih : 10-12 Ekim
Yer : İstanbul Fuar Merkezi, Bakırköy
Saat : 10.00-18.00

Sensobright Basin Toplantısı

Tarih : 11 Ekim
Yer : Divan İstanbul, Taksim
Saat : 10.00

MMA IMPACT İstanbul 2019 konferansı

Tarih : 14 Ekim
Yer : The Ritz-Carlton Istanbul

Quasar Basın Toplantısı

Tarih : 15 Ekim
Yer : Quasar İstanbul
Saat : 09.00

Antwell İyi Yaşam Evleri Basın Toplantısı

Tarih : 15 Ekim
Yer : 10.00
Saat : Antwell, Üsküdar

"Allianz Teknik" Deprem Ve Yangın Test Ve Eğitim Merkezi Açılışı

Tarih : 15 Ekim
Yer : Türk-Alman Üniversitesi
Saat : 10.30

BREF ile Kıyılarda Temizlik Dalgası

Tarih : 15 Ekim
Yer : Kilyos Kısırkaya Sahili
Saat : 10.45

Doğan Tekeli ile 60 Yılı Aşan Mimarlığı Üzerine

Tarih : 15 Ekim
Yer : SALT Galata, Oditoryum
Saat : 19.00

Foriba ve Sovos

Tarih : 16 Ekim
Yer : Wyndham Grand,Levent
Saat : 9.30

İDDMİB İlk 10 Aylık Değerlendirme Toplantısı

Tarih : 16 Ekim
Yer : Wyndham Grand İstanbul,Levent
Saat : 10.00

İstanbul Avrasya Blockchain Zirvesi

Tarih : 18-19 Ekim
Saat : 09.00

Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü Etkinliği

Tarih : 24 Ekim
Yer : E-Spor Arena, Maslak
Saat : 09.00

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

Tarih : 24-25 Ekim
Yer : İzmir

Connect for Creativity-Yaratıcı Katalizör

Tarih : 5-6 Aralık
Yer : Abdullah Gül Üniversitesi

Marka Konferansı

Tarih : 18-19 Aralık
Yer : Çırağan Sarayı

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