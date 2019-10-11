FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2019 09:08 | Son Güncelleme

  Mercedes-Benz Fashion Week Tarih : 8-11 Ekim Yer   : Zorlu PSM TÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi Tarih : 8-11 Ekim Yer   : Antalya,Belek Istanbul Jewelry Show Tarih : 10-13 Ekim Yer   : CNR Expo, Istanbul Fuar Merkezi Saat  : 11.30 ALUEXPO 2019 Tarih : 10-12 Ekim Yer   : İstanbul Fuar Merkezi, Bakırköy Saat  : 10.00-18.00 Sensobright Basin Toplantısı Tarih : 11 Ekim Yer   : Divan İstanbul, Taksim Saat  : 10.00 MMA IMPACT İstanbul 2019 konferansı Tarih : 14 Ekim Yer   : The Ritz-Carlton Istanbul Quasar Basın Toplantısı Tarih : 15 Ekim Yer   : Quasar İstanbul Saat  : 09.00 "Allianz Teknik" Deprem Ve Yangın Test Ve Eğitim Merkezi Açılışı Tarih : 15 Ekim Yer   : Türk-Alman Üniversitesi Saat  : 10.30 BREF ile Kıyılarda Temizlik Dalgası Tarih : 15 Ekim Yer   : Kilyos Kısırkaya Sahili Saat  : 10.45 Doğan Tekeli ile 60 Yılı Aşan Mimarlığı Üzerine Tarih : 15 Ekim Yer   : SALT Galata, Oditoryum Saat  : 19.00 Foriba ve Sovos Tarih : 16 Ekim Yer   : Wyndham Grand,Levent Saat  : 9.30 İDDMİB İlk 10 Aylık Değerlendirme Toplantısı Tarih : 16 Ekim Yer   : Wyndham Grand İstanbul,Levent Saat  : 10.00 İstanbul Avrasya Blockchain Zirvesi Tarih : 18-19 Ekim Saat  : 09.00 Blockchain Türkiye Platformu 1.

Mercedes-Benz Fashion Week
Tarih : 8-11 Ekim
Yer : Zorlu PSM

TÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi
Tarih : 8-11 Ekim
Yer : Antalya,Belek

Istanbul Jewelry Show

Tarih : 10-13 Ekim
Yer : CNR Expo, Istanbul Fuar Merkezi
Saat : 11.30

ALUEXPO 2019
Tarih : 10-12 Ekim
Yer : İstanbul Fuar Merkezi, Bakırköy
Saat : 10.00-18.00

Sensobright Basin Toplantısı
Tarih : 11 Ekim
Yer : Divan İstanbul, Taksim
Saat : 10.00

MMA IMPACT İstanbul 2019 konferansı
Tarih : 14 Ekim
Yer : The Ritz-Carlton Istanbul

Quasar Basın Toplantısı
Tarih : 15 Ekim
Yer : Quasar İstanbul
Saat : 09.00

"Allianz Teknik" Deprem Ve Yangın Test Ve Eğitim Merkezi Açılışı

Tarih : 15 Ekim
Yer : Türk-Alman Üniversitesi
Saat : 10.30

BREF ile Kıyılarda Temizlik Dalgası
Tarih : 15 Ekim
Yer : Kilyos Kısırkaya Sahili
Saat : 10.45

Doğan Tekeli ile 60 Yılı Aşan Mimarlığı Üzerine
Tarih : 15 Ekim
Yer : SALT Galata, Oditoryum
Saat : 19.00

Foriba ve Sovos
Tarih : 16 Ekim
Yer : Wyndham Grand,Levent
Saat : 9.30

İDDMİB İlk 10 Aylık Değerlendirme Toplantısı
Tarih : 16 Ekim
Yer : Wyndham Grand İstanbul,Levent
Saat : 10.00

İstanbul Avrasya Blockchain Zirvesi
Tarih : 18-19 Ekim
Saat : 09.00

Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü Etkinliği
Tarih : 24 Ekim
Yer : E-Spor Arena, Maslak
Saat : 09.00

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi
Tarih : 24-25 Ekim
Yer : İzmir

Connect for Creativity-Yaratıcı Katalizör
Tarih : 5-6 Aralık
Yer : Abdullah Gül Üniversitesi

Marka Konferansı
Tarih : 18-19 Aralık
Yer : Çırağan Sarayı

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