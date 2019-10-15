İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Quasar Basın Toplantısı
Tarih : 15 Ekim
Yer : Quasar İstanbul
Saat : 09.00
"Allianz Teknik" Deprem Ve Yangın Test Ve Eğitim Merkezi Açılışı
Tarih : 15 Ekim
Yer : Türk-Alman Üniversitesi
Saat : 10.30
BREF ile Kıyılarda Temizlik Dalgası
Tarih : 15 Ekim
Yer : Kilyos Kısırkaya Sahili
Saat : 10.45
Doğan Tekeli ile 60 Yılı Aşan Mimarlığı Üzerine
Tarih : 15 Ekim
Yer : SALT Galata, Oditoryum
Saat : 19.00
Foriba ve Sovos
Tarih : 16 Ekim
Yer : Wyndham Grand,Levent
Saat : 9.30
İDDMİB İlk 10 Aylık Değerlendirme Toplantısı
Tarih : 16 Ekim
Yer : Wyndham Grand İstanbul,Levent
Saat : 10.00
İstanbul Avrasya Blockchain Zirvesi
Tarih : 18-19 Ekim
Saat : 09.00
Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü Etkinliği
Tarih : 24 Ekim
Yer : E-Spor Arena, Maslak
Saat : 09.00
2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi
Tarih : 24-25 Ekim
Yer : İzmir
Connect for Creativity-Yaratıcı Katalizör
Tarih : 5-6 Aralık
Yer : Abdullah Gül Üniversitesi
Marka Konferansı
Tarih : 18-19 Aralık
Yer : Çırağan Sarayı
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