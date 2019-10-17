FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2019 09:06 | Son Güncelleme

  Türkiye’nin Kuşak ve Yol İnsiyatifindeki Konumu  Tarih : 17 Ekim Yer   : The Marmara Otel, Taksim Saat  : 10.00 17.

Türkiye’nin Kuşak ve Yol İnsiyatifindeki Konumu
Tarih : 17 Ekim
Yer : The Marmara Otel, Taksim
Saat : 10.00

17. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi
Tarih : 17-18 Ekim
Yer : Mövenpick Hotel İstanbul

TEMA Sıfır Atık Eğitim Projesi Basın Toplantısı
Tarih : 18 Ekim
Yer : Çırağın Oteli- Enderun Salonu
Saat : 11.00

TBF ve ING Türkiye
Tarih : 18 Ekim
Yer : Shangri-La Bosphorus
Saat : 11.00

İstanbul Avrasya Blockchain Zirvesi
Tarih : 18-19 Ekim
Saat : 09.00

Birleşik Krallık'ta Eğitim Günleri
Tarih : 19-20 Ekim
Yer : Fairmont Quasar İstanbul ve Ankara HiltonSA
Saat : 11.00-18.00

Sonbahar Temalı Çerçeve Atölyesi
Tarih : 19-20 Ekim
Yer : Trumpland Wii Sahnesi
Saat : 14.00-16.00

Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği
Tarih : 21 Ekim
Yer : Soho House Istanbul
Saat : 19.00

INFLOW Global Summit and Awards'19
Tarih : 22 Ekim
Yer : Four Seasons Hotel, İstanbul
Saat : 08.30-20.30

Elite World Sapanca Açılışı
Tarih : 22 Ekim
Yer : Sapanca
Saat : 08.30

Solar İstanbul 2020
Tarih : 22 Ekim
Yer : Radisson Blu Bosphorus,Ortaköy
Saat : 09.30

Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü Etkinliği
Tarih : 24 Ekim
Yer : E-Spor Arena, Maslak
Saat : 09.00

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi
Tarih : 24-25 Ekim
Yer : İzmir

Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı
Tarih : 7-9 Kasım
Yer : İstanbul Fuar Merkezi
Saat : 10.00-18.00

Big Bang Start-up Challenge
Tarih : 28 Kasım
Yer : Uniq İstanbul
Saat : 13.00-18.00

Connect for Creativity-Yaratıcı Katalizör
Tarih : 5-6 Aralık

Marka Konferansı
Tarih : 18-19 Aralık
Yer : Çırağan Sarayı

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