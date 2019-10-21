FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2019 09:10 | Son Güncelleme

Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği Tarih : 21 Ekim Yer   : Soho House Istanbul Saat  : 19.00 INFLOW Global Summit and Awards'19 Tarih : 22 Ekim Yer   : Four Seasons Hotel, İstanbul Saat  : 08.30-20.30 Elite World Sapanca Açılışı Tarih : 22 Ekim Yer   : Sapanca Saat  : 08.30 Solar İstanbul 2020 Tarih : 22 Ekim Yer   : Radisson Blu Bosphorus,Ortaköy Saat  : 09.30 Blockchain Türkiye Platformu 1.

Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

Tarih : 21 Ekim
Yer : Soho House Istanbul
Saat : 19.00

INFLOW Global Summit and Awards'19
Tarih : 22 Ekim
Yer : Four Seasons Hotel, İstanbul
Saat : 08.30-20.30

Elite World Sapanca Açılışı
Tarih : 22 Ekim
Yer : Sapanca
Saat : 08.30

Solar İstanbul 2020
Tarih : 22 Ekim
Yer : Radisson Blu Bosphorus,Ortaköy
Saat : 09.30

Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü Etkinliği
Tarih : 24 Ekim
Yer : E-Spor Arena, Maslak
Saat : 09.00

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi
Tarih : 24-25 Ekim
Yer : İzmir

Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı
Tarih : 7-9 Kasım
Yer : İstanbul Fuar Merkezi
Saat : 10.00-18.00

Big Bang Start-up Challenge
Tarih : 28 Kasım
Yer : Uniq İstanbul
Saat : 13.00-18.00

Connect for Creativity-Yaratıcı Katalizör
Tarih : 5-6 Aralık

Marka Konferansı
Tarih : 18-19 Aralık
Yer : Çırağan Sarayı

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