İş yaparken en büyük risk mali krizler

Bölgesel olarak değerlendirildiğinde, Doğu Asya ve Pasifik'te çevresel, teknolojik, jeopolitik ve ekonomik riskler öne çıkıyor.

Hava olayları ve doğal afetler de iş yapmayı zorlaştıran çevresel riskler olarak dikkati çekiyor.

Raporda, dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasında yer alan ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Kanada siber saldırı riskinin en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında öne çıkıyor.

Toplumlarda dijital ürünlerin kullanımına paralel olarak önemi artan siber saldırılar da şirket yöneticileri için en büyük risklerden kabul ediliyor.

Risklere yönelik yapılan sıralama dikkate alındığında ilk 5'teki konu başlıklarının 3'ünü ekonomiyle ilgili unsurlar oluşturuyor.

AA muhabirinin rapordan derlediği bilgilere göre, küresel düzeyde iş yapmak isteyen şirket yöneticileri en fazla ilgili ülkelerdeki mali krizlerden endişeleniyor.

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Dünya Ekonomik Forumu'nun "İş Yapmanın Bölgesel Riskleri 2019" raporunda, mali krizlerin pek çok ülkede iş yapmanın önündeki en büyük risk alanı olarak görüldüğü belirtildi.

Hesaplamalara göre, geçen yıl dünyadaki tüm doğal afetlerin yüzde 50'sine tanık olan bu bölgelerde yaşananların ekonomiye toplam maliyeti 56,8 milyar dolar oldu.

Avrasya'da sosyal riskler, bölgedeki işletmeler için en önemli endişe kaynağı olurken, bunu ekonomik riskler izliyor.

Söz konusu bölgede sırasıyla derin toplumsal istikrarsızlık, ülke içi çatışma, enerji fiyatı krizi, mali krizler ve yönetilemeyen enflasyon oranı risk faktörleri olarak görülüyor.

Avrasya'da, yakın zamanda yaşanan seçimler ve bunların sonucu yaşanan istikrarsızlık ve politik gösteriler bölgedeki sosyal gerilimin derecesine işaret ederken, bölgesel anlaşmazlıklar ve devam eden jeopolitik gerilimler risk unsurları olarak dikkati çekiyor.

- Avrupa'nın sıkıntısı siber saldırılar

Rapora göre, Avrupa'da siber saldırı kaynaklı tehditler, iş yapmakta en büyük risk olarak görülürken, varlık balonları, ülke içi çatışmalar, enerji fiyatı ve mali kaynaklı krizler siber saldırıları izliyor.

Avrupa iş sektörünü hedef alan siber olaylar 2018'den bu yana artarken, işletmelerin yüzde 61'inin bir önceki yıla göre yüzde 45 daha fazla siber saldırıların hedefi olduğu belirtiliyor. Siber tehditleri azaltmak için otoriteler ve şirketlerin siber eğitim merkezleriyle çalışması dikkati çekiyor.