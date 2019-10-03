FİNANS

İş yaparken en büyük risk mali krizler

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuna göre mali krizler, küresel ölçekte iş yapmanın önündeki en büyük risk alanı olarak görülüyor - Avrupa ve Kuzey Amerika için ise siber saldırılar iş riski unsurlarının başında geliyor

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Dünya Ekonomik Forumu'nun "İş Yapmanın Bölgesel Riskleri 2019" raporunda, mali krizlerin pek çok ülkede iş yapmanın önündeki en büyük risk alanı olarak görüldüğü belirtildi.

AA muhabirinin rapordan derlediği bilgilere göre, küresel düzeyde iş yapmak isteyen şirket yöneticileri en fazla ilgili ülkelerdeki mali krizlerden endişeleniyor.

Risklere yönelik yapılan sıralama dikkate alındığında ilk 5'teki konu başlıklarının 3'ünü ekonomiyle ilgili unsurlar oluşturuyor.

Toplumlarda dijital ürünlerin kullanımına paralel olarak önemi artan siber saldırılar da şirket yöneticileri için en büyük risklerden kabul ediliyor.

Raporda, dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasında yer alan ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Kanada siber saldırı riskinin en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında öne çıkıyor.

Hava olayları ve doğal afetler de iş yapmayı zorlaştıran çevresel riskler olarak dikkati çekiyor.

- Doğu Asya'da doğal afet riski

Bölgesel olarak değerlendirildiğinde, Doğu Asya ve Pasifik'te çevresel, teknolojik, jeopolitik ve ekonomik riskler öne çıkıyor.

Hesaplamalara göre, geçen yıl dünyadaki tüm doğal afetlerin yüzde 50'sine tanık olan bu bölgelerde yaşananların ekonomiye toplam maliyeti 56,8 milyar dolar oldu.

Avrasya'da sosyal riskler, bölgedeki işletmeler için en önemli endişe kaynağı olurken, bunu ekonomik riskler izliyor.

Söz konusu bölgede sırasıyla derin toplumsal istikrarsızlık, ülke içi çatışma, enerji fiyatı krizi, mali krizler ve yönetilemeyen enflasyon oranı risk faktörleri olarak görülüyor.

Avrasya'da, yakın zamanda yaşanan seçimler ve bunların sonucu yaşanan istikrarsızlık ve politik gösteriler bölgedeki sosyal gerilimin derecesine işaret ederken, bölgesel anlaşmazlıklar ve devam eden jeopolitik gerilimler risk unsurları olarak dikkati çekiyor.

- Avrupa'nın sıkıntısı siber saldırılar

Rapora göre, Avrupa'da siber saldırı kaynaklı tehditler, iş yapmakta en büyük risk olarak görülürken, varlık balonları, ülke içi çatışmalar, enerji fiyatı ve mali kaynaklı krizler siber saldırıları izliyor.

Avrupa iş sektörünü hedef alan siber olaylar 2018'den bu yana artarken, işletmelerin yüzde 61'inin bir önceki yıla göre yüzde 45 daha fazla siber saldırıların hedefi olduğu belirtiliyor. Siber tehditleri azaltmak için otoriteler ve şirketlerin siber eğitim merkezleriyle çalışması dikkati çekiyor.

Suudi Arabistan'ın petrol endüstrisine yapılan son saldırılar gibi öngörülemeyen olaylar nedeniyle fiyatlarda keskin artış beklentisi enerji fiyatlarındaki ekonomik endişeleri de tetikliyor.

- Mali kriz riski taşıyan bölgeler

Latin Amerika ve Karayipler'de kurumsal kırılganlık ve toplumsal hoşnutsuzluk, iş dünyasını endişelendirmeye devam ediyor. Bölgede, kamu yönetimi başarısızlığı, derin toplumsal istikrarsızlık, işsizlik veya eksik istihdam, mali krizler ve temel altyapı yetersizliği en çok risk oluşturan konular arasında yer alıyor.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da mali endişelerin risk oluşturmasının yanında ülkelerdeki enflasyonist ve deflasyonist baskılardaki ayrılmalar bölgede karmaşık bir ekonomik tabloya işaret ediyor. Enerji fiyatı krizi, mali krizler, işsizlik veya eksik istihdam, yönetilemeyen enflasyon oranı ve varlık balonları iş yapmadaki riskler olarak başı çekiyor.

Kuzey Amerika'da siber tehditlerin çoğalması ve kişisel veri ihlalleri, bölgedeki yöneticilerin en büyük endişesi olmayı sürdürüyor. Bölgede sırasıyla, siber saldırılar, veri dolandırıcılığı veya hırsızlığı, terör saldırıları, temel bilgi altyapısının ölmesi ve temel altyapı yetersizliği en yüksek risk faktörleri olarak değerlendiriliyor.

Güney Asya'da su krizleri, terör saldırıları ve insanlardan kaynaklanan çevresel afetler, Sahra Altı Afrika'da da işsizlik veya eksik istihdam, kamu yönetimi başarısızlığı ve temel altyapı yetersizliği en önemli risk alanları olarak görülüyor.

Bursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptuBursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptu
TÜİK - Eylül’de yüzde 42.58 ile en çok sarımsak fiyatı arttıTÜİK - Eylül’de yüzde 42.58 ile en çok sarımsak fiyatı arttı
TÜİK - Eylül’de yüzde 24.26 ile en çok limonun fiyatı düştüTÜİK - Eylül’de yüzde 24.26 ile en çok limonun fiyatı düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Ekonomik Forumu İş Yapmanın Bölgesel Riskleri 2019 Mali krizler siber saldırılar

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Motorine 14 kuruş indirim

Motorine 14 kuruş indirim

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜİK - Eylül’de yüzde 42.58 ile en çok sarımsak fiyatı arttı

TÜİK - Eylül’de yüzde 42.58 ile en çok sarımsak fiyatı arttı

TÜİK - Eylül’de yüzde 24.26 ile en çok limonun fiyatı düştü

TÜİK - Eylül’de yüzde 24.26 ile en çok limonun fiyatı düştü

TÜİK- Yurt içi üretici fiyatları Eylül'de yüzde 0.13 arttı (2)

TÜİK- Yurt içi üretici fiyatları Eylül'de yüzde 0.13 arttı (2)

TÜİK - Yıllık enflasyon Eylül'de yüzde 9.26 ile tek haneye indi (2)

TÜİK - Yıllık enflasyon Eylül'de yüzde 9.26 ile tek haneye indi (2)

Adana'da kamyonlara yüklenen erkenci mandalinalar Türkiye'ye dağılıyor

Adana'da kamyonlara yüklenen erkenci mandalinalar Türkiye'ye dağılıyor

Bakan Pekcan: Türkiye dengeleme sürecine girdi

Bakan Pekcan: Türkiye dengeleme sürecine girdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.