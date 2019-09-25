Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski, "İş yapma kolaylığı konusunda Avrupa'da 10'uncu sıradayız. Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki serbest vize anlaşması hem ticaret hem de turizmi kolaylaştırıcı bir uygulamadır." dedi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret eden Mucunski, Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile bir araya geldi.

Hacısalihoğlu ile sohbet eden Mucunski, iki ülke arasında güçlü bağları bulunan tarihi, geleneksel ve kültürel ilişkiler olduğunu belirterek, "Biz ortak veya dost değiliz. Kardeşiz." ifadesini kullandı.

Mucunski, "Bazen siyasi ilişkilerin iyi olması yeterli olmuyor. Ekonomik ilişkileri de geliştirmek gerekiyor. Bu nedenle ticaret ve sanayi odalarıyla güçlü bağlar kurmak istiyoruz. TTSO ve Üsküp Ticaret Odası arasındaki ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Geleceği planlayarak iki ülkenin de birbirinden yatırımcı çekmesi gerekiyor. Bu ziyareti de önemli bir adım olarak görüyoruz." diye konuştu.

Hacısalihoğlu ise dostane ilişkilerin kendilerini fazlasıyla memnun ettiğini belirterek, amaçlarının ekonomik yönden de ilişkileri güçlü kılacak adımları atmak olduğunu vurguladı.