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"İş yapma kolaylığı konusunda Avrupa'da 10'uncu sıradayız"

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2019 12:29 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski: - "İş yapma kolaylığı konusunda Avrupa'da 10'uncu sıradayız. Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki serbest vize anlaşması hem ticaret hem de turizmi kolaylaştırıcı bir uygulamadır"

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski, "İş yapma kolaylığı konusunda Avrupa'da 10'uncu sıradayız. Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki serbest vize anlaşması hem ticaret hem de turizmi kolaylaştırıcı bir uygulamadır." dedi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret eden Mucunski, Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile bir araya geldi.

Hacısalihoğlu ile sohbet eden Mucunski, iki ülke arasında güçlü bağları bulunan tarihi, geleneksel ve kültürel ilişkiler olduğunu belirterek, "Biz ortak veya dost değiliz. Kardeşiz." ifadesini kullandı.

Mucunski, "Bazen siyasi ilişkilerin iyi olması yeterli olmuyor. Ekonomik ilişkileri de geliştirmek gerekiyor. Bu nedenle ticaret ve sanayi odalarıyla güçlü bağlar kurmak istiyoruz. TTSO ve Üsküp Ticaret Odası arasındaki ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Geleceği planlayarak iki ülkenin de birbirinden yatırımcı çekmesi gerekiyor. Bu ziyareti de önemli bir adım olarak görüyoruz." diye konuştu.

Hacısalihoğlu ise dostane ilişkilerin kendilerini fazlasıyla memnun ettiğini belirterek, amaçlarının ekonomik yönden de ilişkileri güçlü kılacak adımları atmak olduğunu vurguladı.

Makedonya'ya daha önce ziyarette bulunduklarını anlatan Hacısalihoğlu, "Kardeş oda faaliyetleri içinde bulunmak bizim de arzumuzdur. İş adamları arasında daha iyi ilişkiler kurmak, Makedonya üzerinden Avrupa'ya açılmak bize de avantaj sağlar." dedi.

- "Türkiye, Kuzey Makedonya'nın ticaretinde 8'inci sırada"

Konuşmaların ardından Mucunski, TTSO'da iş adamlarıyla da bir araya gelerek, ülkesindeki yatırım olanakları hakkında bilgi verdi.

Mucunski, Türkiye ile savunma sanayi, hukuk, kültür, turizm, sağlık, ormancılık ve tarım ürünleri konusunda iş birliği yapmak istediklerini kaydetti.

Kuzey Makedonya'nın, çok erişilebilir bir konumda ve Güney Avrupa'nın geçiş yolları üzerinde bulunduğuna işaret eden Mucunski, şöyle devam etti:

"Vergi ve teşvik indirimleri Avrupa ile kıyaslanamayacak orandadır. Yabancı yatırımlar devlet garantisi altındadır. İş yapma kolaylığı konusunda Avrupa'da 10'uncu sıradayız. Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki serbest vize anlaşması hem ticaret hem de turizmi kolaylaştırıcı bir uygulamadır. Türkiye, Kuzey Makedonya'nın ticaretinde 8’inci sırada bulunmaktadır. Ayrıca Avrupa'da en düşük maaşlar Kuzey Makedonya'dadır."

Mucunski, ülkesindeki yatırımları da sıralayarak, "Otomotiv ve makine yan sanayi, sağlık, tıbbi cihazlar ve eczacılık ürünleri, ziraat ve gıda işletmeciliği, tekstil, turizm, termal kaynaklar ve film endüstrisi konularında Kuzey Makedonya'da yatırım yapılabilir. Ayrıca 13 serbest bölgemizde çok uygun vergi ve yatırım avantajları sağlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Programın ardından Hacısalihoğlu, Mucunski'ye ziyaretinin anısına bir plaket takdim etti.

Mucunski, ayrıca TTSO Özel İpekyolu Müzesi'ni de gezerek, tarihi eserler hakkında bilgi aldı.

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