"İş Yapma Kolaylığı Reformları" İstanbul'da tanıtılacak

İş Yapma Kolaylığı Reformları Tanıtım Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımlarıyla İstanbul'da yapılacak.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, Birliğin İstanbul'daki hizmet binasında gerçekleştirilecek İş Yapma Kolaylığı Reformları Tanıtım Toplantısı'nda, kamu kurumlarının temsilcileri tarafından hayata geçirilen düzenlemeler, özel sektöre birinci ağızdan anlatılacak. Programda, "şirket kuruluşlarında tek durak tek banko uygulaması"na geçiş, inşaat izin süreçlerinin kolaylaştırılması, elektrik temininde kazı izninin kaldırılması gibi birçok yeni düzenleme tanıtılacak.

Toplantıda, Bakan Yardımcısı Aksu ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra özel sektör temsilcileri ile reform ve düzenlemeleri hazırlayan kamu temsilcileri hazır bulunacak.

