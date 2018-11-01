İş yapma kolaylığında Türkiye'nin 17 basamak yükselmesi

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem, "Türkiye'nin 'Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde bir önceki seneye göre 17 basamak yükselmesi, ülkemizin söz konusu kriterlerde kat ettiği çok önemli iyileşmelerin bir göstergesi ve başarıyla hayata geçirdiği reformların bir sonucudur." dedi.

Dünya Bankası "İş Yapma Kolaylığı 2019" Raporu'nu yayımladı. Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde Türkiye bir önceki yıla göre 17 sıra birden yükselerek, 190 ülke arasında 43. sıraya yerleşti.

Erdem, "İş Yapma Kolaylığı Endeksi"ne yönelik yaptığı yazılı açıklamada uluslararası yatırımcılar için önemli bir gösterge olarak kabul edilen "Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi"nde Türkiye'nin bir önceki yıla göre 17 basamak yükselmesinin büyük bir başarı olduğunu belirtti.

Ülkelerin küresel çapta daha fazla doğrudan yatırım çekme konusunda rekabet ettiği bir dönemde, Türkiye'nin iş yapma kolaylığı açısından kat ettiği mesafenin önemini vurgulayan Erdem, şunları kaydetti: