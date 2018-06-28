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İş Yatırım: ABD’nin İran petrolüne getirdiği ithalat yasağı petrolü yükseltti

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 13:52 | Son Güncelleme

İş Yatırım, bugün yayınladığı uluslararası piyasalar günlük raporunda ABD’nin İran petrolüne geitrdiği ithalat yasağının petrol fiyatlarında yükselişe neden olduğunu vurguladı.

İstanbul, 28 Haziran (DHA) - İş Yatırım, bugün yayınladığı uluslararası piyasalar günlük raporunda ABD’nin İran petrolüne geitrdiği ithalat yasağının petrol fiyatlarında yükselişe neden olduğunu vurguladı.
İş Yatırım günlük piyasa analizinde şu tespitler paylaşıldı:
“27 Haziran Çarşamba günü ABD endeksleri ticaret savaşları etkisinde olumsuz bir işlem gününü sonlandırdı.
“Trump’ın daha yumuşak bir ton kullanarak yumuşattığı Çin ile olan ticari ilişkiler, Trump’ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow tarafından ABD’nin Çin ile olan ticaret görüşünde geri adım atmadığını belirtmesiyle tekrar olumsuza döndü.
“İran konusunda ABD’nin ithalat yasağı talebi petrol fiyatlarında primlenmeye yol açtı. Aktif vadeli WTI Petrol 73, Brent ise 78 seviyesini gördü.
“ABD endekslerinden Nasdaq yüzde 1.5 değer kaybetti. Artan petrol fiyatları enerji sektöründe yüzde 1.3 civarı primlenmeye destek olsa da teknoloji, mali sektör ve temel madde sektörlerinde yaşanan sert gerilemeler endeksleri eksi alanda tuttu.
“Dow Jones endeksi yüzde 0.68 değer kaybetti ve 24117 seviyesinden ve 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 24302 altında gününü sonlandırdı. Enerji sektörü yüzde 1.42 civarında primlenirken Telekom da yüzde 0.02 primlendi. Temel maddeler yüzde 1.06, mali sektör yüzde 1.04 ve tüketici malları da yüzde 0.92 değer kaybetti.
“30 hisseden sadece 4’ü primlendi. Enerji şirketleri Chevron yüzde 1.48, Exxon Mobile yüzde 1.33 ile başı çekti.
“Enerji sektöründeki yüzde 1.34’lük prime karşılık teknoloji yüzde 1.42, mali sektör yüzde 1.13 ve tüketici hizmetleri de yüzde 1.11 civarı satış gördü..
“27 Haziran Çarşamba günü ABD endeksleri ticaret savaşları etkisinde olumsuz bir işlem gününü sonlandırdı.
“Aktif vadeli WTI Petrol 73, Brent ise 78 seviyesini gördü. ABD endekslerinden Nasdaq yüzde 1.5 değer kaybetti. Artan petrol fiyatları enerji sektöründe yüzde 1,3 civarı primlenmeye destek olsa da teknoloji, mali sektör ve temel madde sektörlerinde yaşanan sert gerilemeler endeksleri eksi alanda tuttu.
“Dow Jones endeksi yüzde 0.68 değer kaybetti ve 24117 seviyesinden ve 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 24302 altında gününü sonlandırdı.
“Enerji sektörü yüzde 1.42 civarında primlenirken Telekom da yüzde 0.02 primlendi. Temel maddeler yüzde 1.06, mali sektör yüzde 1.04 ve tüketici malları da yüzde 0.92 değer kaybetti. 30 hisseden sadece 4’ü primlendi.
“Enerji şirketleri Chevron yüzde 1.48, Exxon Mobile yüzde 1.33 ile başı çekti. Bu hisseleri yüzde 1.,06 ile Walmart ve yüzde 0.02 ile Verizon takip etti.
“Trump’ın nispeten yumuşak açıklamalarına rağmen ekonomik danışmanı Larry Kudlow’un Trump’ın Çin konusunda geri adım atmadığı, Çin’den gelen adımların henüz yeterli olmadığı açıklamaları ABD endekslerine satış getirirken ABD 10 yıllık getirileri yüzde 2,83’ün altına kadar geriledi.
“Dolar günü tüm G10 para birimleri karşısında yükselişle sonlandırdı. Dolar endeksi 95,40’ın üzerine kadar yükselerek günü yüzde 0.8 artıda kapattı.
“Beklentilerin altında gelen güven endeksi verisini de etkisinde Yeni Zelanda yüzde 1 ile dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi oldu.
“Euro’daki satıcılı seyir Çarşamba günü de devam etti. 1.16 seviyesini aşağı yönlü kıran parite 1.1541’e kadar geriledi.
“Brexit görüşmelerinde halen ciddi bir ilerleme kaydedilememesi ve devam eden politik belirsizlikle sterlin kırılganlığını sürdürürken Finansal İstkrar Raporu konuşmasında BOE Başkanı Carney’nin global risklerin yoğunlaştığına dikkat çekmesinin de etkisinde sterlin dolar karşısında günü yüzde 0.85 değer kaybıyla sonlandırdı. Akşam saatlerinde 1.3150 seviyesini de aşağı yönlü kıran sterlin/dolar 1.3108’e kadar geriledi.
“Geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen OPEC toplantısından bu yana yükselen petrol, 22 Haziran haftasında ABD’de ham petrol stoklarının 2,6 milyon varil beklentisine karşılık 9,9 milyon varil azaldığının açıklanmasıyla yükselişini Çarşamba günü de sürdürdü. Gün içerisinde 73,06’ya kadar yükselen aktif vade WTI petrol Kasım 2014’ten bu yana en yüksek seviyesini test etmiş oldu.”

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