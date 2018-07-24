İş Yatırım: Büyüme riskleri enflasyon kaygısının önüne geçti

İstanbul, 24 Temmuz (DHA) - İş Yatırım'ın, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) politika faizini sabit tuttuğu toplantı sonrasında yayınladığı analizde, "büyümeye ilişkin risklerin enflasyon kaygısının önüne geçtiğ"i vurgulandı.

İş Yatırım’ın "Temmuz 2018 PPK Toplantısı” başlıklı notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Merkez Bankası (MB) bugünkü toplantısında haftalık repo faizini yüzde 17.75’te sabit bıraktı.

"Yılın ikinci yarısında büyümeye dair endişeler nedeniyle piyasanın 100-125 baz puanlık faiz artışı beklentisinin aksine MB’nin faiz artışına gitmeyeceğini düşünüyorduk.

"Merkez Bankası büyümedeki yavaşlamanın enflasyon üzerinde bir etkisi olsa da enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiğini söylüyor.

"Yani enflasyon konusunda ihtiyatlı duruş devam ediyor. Enflasyon görünümündeki bozulmaya cevaben MB sıkı para politikasının ‘uzun bir müddet korunması’ gerekebileceği değerlendirmesini yapıyor.

"Bu söylem enflasyonda düzelme olmadığı sürece, ki önümüzdeki dönemde kayda değer bir düşüş beklemiyoruz, sıkı duruşun korunacağı anlamına geliyor. Bu bağlamda gelecek yıl ortasına kadar sıkı duruşta bir gevşeme beklemiyoruz.

"MB enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, ‘para politikası kararlarının gecikmeli etkileri’, ‘maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı’ ve enflasyonu etkileyen diğer unsurların yakından izleneceğini, ihtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabileceğini söylüyor.

"Gerekirse ek sıkılaştırma yapılacağı söylemi yeni değil. Yeni eklenen kısımlar maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve para politikasının gecikmeli etkisine dair görüşler.

"Yani MB enflasyon görünümünde devam eden bozulmaya rağmen yeni bir karar öncesinde Nisan’dan bu yana yaptığı 500 baz puanlık faiz artışının gecikmeli etkisini ve maliye politikasının parasal aktarım mekanizması üzerindeki etkisi takip edecek.

"Özetle, Merkez Bankası iktisadi faaliyetin seyrine dair artan endişeler nedeniyle bugünkü toplantısında faizi arttırmadı. Enflasyon cephesindeki ihtiyatlı/karamsar görüşünü koruyan MB sıkı duruşu ‘uzunca bir süre’ koruyacağını söylüyor. Bu ekleme bir faiz artışı gelmese de şahin duruşun arttığına işaret ediyor.

"Önümüzdeki aylarda iktisadi faaliyetin seyri ve enflasyonun görünümü para politikasının rotasını belirleyecek.

"Yılın ikinci yarısında büyümeye dair risklerin enflasyon kaygısının önüne geçtiği bir metin görüyoruz.

"Dolayısıyla lirada hızlı ve sert bir değer kaybı olmadığı sürece MB’nin sıkı duruşu koruyacağını ancak ilave bir faiz artışına gitmeyeceği kanısındayız.

"Enflasyonda kayda değer bir iyileşme sürecine girilmesi için kolektif bir çalışma gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda son dönemdeki açıklamalarında enflasyona dair gelişmelere ve sıkı mali duruşun önemine değinen ekonomi yönetiminin atacağı adımlar yakından izlenecek."

