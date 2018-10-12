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İş Yatırım: Döviz, tahvil ve hisse senedinde en iyi performans gösteren piyasa olduk

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 09:53 | Son Güncelleme

İş Yatırım’ın “Rahip günü…” başlıklı günlük piyasa bülteninde Türkiye’nin hem döviz hem tahvil hem de hisse senedinde açık ara en iyi performans gösteren piyasa olduğu belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı: “Aylardan Ekim olunca ve ABD hisseleri iki günde yüzde 6.0’nın üzerinde değer kaybedince “1987 Ekim krizi tekrarlanabilir” yorumları artmaya başladı.

İstanbul, 12 Ekim (DHA) - İş Yatırım’ın “Rahip günü…” başlıklı günlük piyasa bülteninde Türkiye’nin hem döviz hem tahvil hem de hisse senedinde açık ara en iyi performans gösteren piyasa olduğu belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:
“Aylardan Ekim olunca ve ABD hisseleri iki günde yüzde 6.0’nın üzerinde değer kaybedince “1987 Ekim krizi tekrarlanabilir” yorumları artmaya başladı. Her iki dönemde de tartışmalı vergi indirimleri, faizlerde sert bir yükseliş yaşanması 1987 Ekim’i ile yapılan karşılaştırma için meşru bir zemin yaratıyor.
“1987 yılında küresel varlık fiyatlarındaki balonun daha şişkin olması ve 10 yıllık faizlerdeki yükselişin çok daha sert olması 2018 Ekim ayında benzer bir kaza yaşanması ihtimalini azaltıyor. Wall Street’te yaşanan düşüşün ana trend değişikliği değil bir düzeltme olması ihtimali daha yüksek.
“Küresel satış dalgası Türkiye varlıkları üzerinde önemli bir etki yaratmadı. Eylül ayı ödemeler dengesi rakamlarının ekonomide intizamlı bir düzeltme yaşandığını teyit etmesi ve bugün görülecek Rahip Brunson davasından olumlu bir sonuç çıkmasının beklenmesi Türkiye varlıklarının dünyadan olumlu ayrışmasını sağladı.
“Döviz piyasasında, tahvillerde ve hisse senedinde açık ara en iyi performans gösteren piyasa olduk.
“Türkiye varlıklarındaki düzeltme sürecinin devam etmesini bekliyoruz. ABD vadeli piyasalarında görülen toparlanma, Türkiye ETF’lerinde görülen sert yükseliş ve Türk lirasındaki değer artışı Borsa İstanbul’un yüzde 1.5 civarında yukarıda açılacağına işaret ediyor.
“Kısa vadede BIST100 için ilk direnç seviyeleri olarak 96 bin 200 ve 97 bin 200 seviyeleri öne çıkıyor.”

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