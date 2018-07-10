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İş Yatırım: Zarfa değil mazrufa bakacağız

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 09:58 | Son Güncelleme

İş Yatırım günlük piyasa analizinde küresel risk iştahının güçlü seyretmeye devam ettiğini, yeni kabinede piyasaların Mehmet Şimşek ve Naci Ağbal gibi isimlerin olmamasına olumsuz tepki verdiğini; ancak, “Zarfa değil mazrufa bakacaklarını” vurguladı.

İstanbul, 10 Temmuz (DHA) - İş Yatırım günlük piyasa analizinde küresel risk iştahının güçlü seyretmeye devam ettiğini, yeni kabinede piyasaların Mehmet Şimşek ve Naci Ağbal gibi isimlerin olmamasına olumsuz tepki verdiğini; ancak, “Zarfa değil mazrufa bakacaklarını” vurguladı.
“Zarfa değil mazrufa bakacağız” başlıklı günlük piyasa analizinde İş Yatırım şu tespit ve değerlendirmeleri yaptı:
“Küresel risk iştahı güçlü seyretmeye devam ediyor.
“Hızlı büyüme ve güçlü karları arkasına alan hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasındaki dış ticaret savaşına rağmen yükselmeye devam ediyor.
“ABD dolarının zayıflaması ve uzun vadeli tahvilerdeki yükselişin sınırlı kalması risk seven varlıklardaki yükselişi destekliyor.
“Pazartesi yapılan yemin töreni ile Türkiye başkanlık sistemine resmen geçti.
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini dün akşam açıkladı. Yeni dönemin hayırlı olmasını dileriz.
“Eski Başbakanlık Müsteşarlarından Fuat Oktay’ın Başkan Yardımcısı olarak görev aldığı kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak eski Enerji Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank görev yapacak.
“Kabine açıklaması sonrası ilk piyasa tepkisi Türk lirasında yüzde 2’ye yakın kayıp oldu. Piyasaya yakın Mehmet Şimşek ve Naci Ağbal gibi isimlerin kabinede yer almaması piyasaların olumsuz tepki vermesinde etkili oldu. Biz zarfa değil mazrufa bakmayı tercih ediyoruz.
“Türk lirasındaki satışlara paralel Borsa İstanbul’un güne yüzde 1

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