FİNANS

İş yeri dışında mevzuata aykırı satışlara 767 bin 563 lira ceza

FİNANS HABERLERİ  | 06.04.2019 12:20 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanlığı, "2018 yılında bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde iş yeri dışında yapılan satışlara ilişkin mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen satıcı ve sağlayıcılara toplam 767 bin 563,80 TL idari para cezası uygulanmıştır" açıklamasını yaptı.

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı, "2018 yılında bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde iş yeri dışında yapılan satışlara ilişkin mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen satıcı ve sağlayıcılara toplam 767 bin 563,80 TL idari para cezası uygulanmıştır" açıklamasını yaptı.
Ticaret Bakanlığı, iş yeri dışında yapılan satışlarla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Ticaret Bakanlığı'na, üniversite kampüslerinde kurulan stantlar ile tüketicilerin evlerine gelerek yapılan satışlarla ilgili çok sayıda şikayet ulaştığı kaydedildi. Söz konusu şikayetlerde, satış temsilcilerinin, başta internet üzerinden verilen yabancı dil kursu, farklı branşlara ilişkin kitap ve CD içeren destekleyici uzaktan eğitim setleri olmak üzere çeşitli mal ve hizmetlerin kullanımına yönelik aktivasyon kartı içerikli satışlarda, 14 gün içerisinde vazgeçme hakkı olduğu vurgusu ile tüketicileri ikna ettiği belirtildi.
'TÜKETİCİ MAĞDUR EDİLİYOR'
Satış anında, 6502 Sayılı Kanun'un herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tanıdığı cayma hakkının kullanımının engellenerek, tüketicierin mağdur edildiğine işaret edilen açıklamada şöyle denildi:
"Tüketicilere, cayma taleplerini telefon aracılığıyla iletmeleri üzerine, bunun satıcı veya sağlayıcılar tarafından kayıt edildiği ve işleme konduğu yönünde yanlış ve yanıltıcı bilgi verildiği tespit edilmiştir. İlgili mevzuatta düzenlenen 14 günlük cayma hakkı kullanım süresi içinde, tüketicilerin 'yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı' ile iletmeleri gereken cayma bildirimini yapmalarının hileli bir şekilde engellendiği görülmektedir. Bu durum tüketicilerin hiç kullanmayacakları ve memnun olmadıkları bir mal veya hizmet için ödeme yapmak zorunda bırakılmalarına, ödeme yapılmaması durumunda ise haklarında haciz de dahil olmak üzere cebri icra yollarının işletilerek, sözleşme konusu bedelin yanında masraflar da dahil olmak üzere fazladan bedel ödemek suretiyle mağdur edilmelerine yol açmaktadır."
'CAYMA BİLDİRİMİ 14 GÜN İÇİNDE YAPILMALI'
İş yeri dışında yapılan satışlarda cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğünün, tüketicilere ait olduğunu belirten Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu nedenle cayma bildiriminin 14 gün içerisinde yazılı olarak(iadeli taahhütlü posta vb.) veya kalıcı veri saklayıcısı(kısa mesaj, elektronik posta vb.) ile gerektiğinde ispatı da sağlanabilecek şekilde yapılması gerekmektedir. Ambalaj gibi koruyucu unsurları açıldığı takdirde tüketiciler açısından cayma hakkının kaybına yol açacak aktivasyon kartı gibi dijital içeriklere ilişkin sözleşmelerde satış temsilcilerinin bunları açması ya da kazımasına izin verilmemesi daha sonradan hak kaybı yaşanmaması adına önem arz etmektedir."
'CAYMA HAKKI SÜRESİ 1 YILA UZAR'
Bakanlık, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca; cayma hakkı bulunan sözleşmelerde satıcı veya sağlayıcıların, tüketicileri cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmemesi veya yönetmelikte belirtilen diğer yükümlülüklere aykırı hareket etmesi durumunda, tüketicilerin cayma hakkının 14 gün ile sınırlı olmadığı, bunun 1 yıl uzayacağını bildirdi.
767 BİN 563 TL PARA CEZASI
Bakanlık, iş yeri dışında yapılan satışlara ilişkin düzenli olarak denetimlerin gerçekleştirildiğine vurgu yaparak, "Bu kapsamda 2018 yılında bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde iş yeri dışında yapılan satışlara ilişkin mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen satıcı/sağlayıcılara toplam 767 bin 563,80 lira idari para cezası uygulanmış olup, söz konusu denetimler aralıksız devam etmektedir" denildi.
'UYUŞMAZLIK HALİNDE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUN'
6502 Sayılı Kanun kapsamında bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde Ticaret İl Müdürlüğü, Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'nin yetkili olduğunu belirten Bakanlık, "Tüketiciler, firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur olmaları durumunda, kayıplarının tanzim edilmesi amacıyla değeri 8 bin 480 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, değeri 8 bin 480 lira ve üzeri olan uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabilmektedirler. Diğer taraftan, mağduriyet yaşanan veya mevzuat hükümlerini ihlal ettiği düşünülen satıcı veya sağlayıcılar hakkında da denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için Ticaret İl Müdürlüklerine veya Bakanlığımıza şikayette bulunulabilir" dedi.

PARTNER16 yıl sonra son noktayı koydular16 yıl sonra son noktayı koydular
Denize kıyısı olmayan ilçeden dünyaya balık ihracatıDenize kıyısı olmayan ilçeden dünyaya balık ihracatı
Tarihi günün rakamları da ortaya çıktı, THY 117 bin yolcu taşıdıTarihi günün rakamları da ortaya çıktı, THY 117 bin yolcu taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Reuters’tan beklenti anketi: Dolar/TL'de altı ay sonra ne bekleniyor?

Reuters’tan beklenti anketi: Dolar/TL'de altı ay sonra ne bekleniyor?

Kredi kartı faiz oranlarına düzenleme

Kredi kartı faiz oranlarına düzenleme

Araba alacaklar dikkat! Satışlar patladı

Araba alacaklar dikkat! Satışlar patladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denize kıyısı olmayan ilçeden dünyaya balık ihracatı

Denize kıyısı olmayan ilçeden dünyaya balık ihracatı

Tarihi günün rakamları da ortaya çıktı, THY 117 bin yolcu taşıdı

Tarihi günün rakamları da ortaya çıktı, THY 117 bin yolcu taşıdı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe zam yok

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe zam yok

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı tarihi taşınmada operasyon alanında

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı tarihi taşınmada operasyon alanında

Kapadokya'ya uçak trafiği yüzde 53, yolcu trafiği ise yüzde 25 arttı

Kapadokya'ya uçak trafiği yüzde 53, yolcu trafiği ise yüzde 25 arttı

BİSAM: Açlık sınırı Mart’ta 2,046 liraya yükseldi

BİSAM: Açlık sınırı Mart’ta 2,046 liraya yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.