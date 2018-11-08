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ISACA: Teknolojide kadın istihdamının artması gerekiyor 

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 17:21 | Son Güncelleme

 “Siber Güvenlik Sektöründe Kadın Olmak” panelinde konuşan ISACA (Bilişim Sistemleri Denetim ve Kontrol Birliği) İstanbul Başkanı Funda Çetintaş, Türkiye'de teknoloji sektöründe kadın istihdamının çok düşük olduğunu ve bu sektöre kadınların da ilgi göstermesi için kadın liderlerin ilerlemesi ve artması gerektiğini belirtti.  ISACA İstanbul tarafından, Biznet Bilişim ana sponsorluğunda düzenlenen SheLeadsTech etkinliği 7 Kasım Çarşamba akşamı Point Hotel Barbaros’ta gerçekleştirildi.

ISACA: Teknolojide kadın istihdamının artması gerekiyor 

İstanbul,8 Kasım (DHA) - “Siber Güvenlik Sektöründe Kadın Olmak” panelinde konuşan ISACA (Bilişim Sistemleri Denetim ve Kontrol Birliği) İstanbul Başkanı Funda Çetintaş, Türkiye'de teknoloji sektöründe kadın istihdamının çok düşük olduğunu ve bu sektöre kadınların da ilgi göstermesi için kadın liderlerin ilerlemesi ve artması gerektiğini belirtti.
ISACA İstanbul tarafından, Biznet Bilişim ana sponsorluğunda düzenlenen SheLeadsTech etkinliği 7 Kasım Çarşamba akşamı Point Hotel Barbaros’ta gerçekleştirildi. Etkinlikte, teknoloji ve siber güvenlik sektöründe kadın istihdamının öneminden bahsedildi.
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Erman Karaca, dijital dönüşümden kaynaklanan eşitsizliklere dikkat çekerek Türkiye’nin dijital devrimin tehditlerinden biri olan eşitsizliklerin derinleşmesi konusunda risk altındaki ülkelerden birisi olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:
“Sektörün geleceği için dijital eşitsizliklerin giderilmesine ve dijital yetkinliklerin geliştirilmesine odaklanmak büyük önem taşıyor.
“Teknolojide çalışan kadın - erkek sayılarının eşitliği ancak okul yıllarında kız öğrencilerin teknoloji alanına daha fazla yöneltilmesiyle başarılabilir.
“BM, bu şekilde giderse eşitliğin ancak 2030’lu yıllarda gerçekleşebileceğini öngörüyor.”
EnerjiSA Bilgi Güvenliği Risk ve Uyum Grup Müdürü ve ISACA İstanbul Teknolojide Kadın lideri Pelin Pehlivan, ISACA İstanbul SheLeadsTech Çalışma Grubu’nun hedeflerini şöyle açıkladı:
“Bizler, kadınların teknoloji ve siber güvenlik alanında çalışmayı seçmesi için, bu konuda rol model olan kadınlarla gençleri buluşturmak, toplumsal olarak bu konudaki farkındalığı artırmak için çalışıyoruz. Aynı zamanda teknoloji sektöründe çalışan kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve bu sorunların azaltılmasına katkıda bulunmak, kadınlar arasında bir ağ kurarak, motivasyon düşüklüğü yaşanan alanlarda destek sağlamak ve kadınların kendileri ile ilgili farkındalıklarını artırarak, onların eksik oldukları noktalarda eğitimlerine katkıda bulunmak için de elimizden geleni yapıyoruz.”
Etkinliğin son panelinde ise Biznet Bilişim Genel Müdür Yardımcısı Hakan Terzioğlu’nun yöneticiliğinde “Erkeklerin Gözünden Siber Güvenlikte Kadınlar” konusu tartışıldı.
Deloitte Siber Risk Hizmetleri Lideri Burç Yıldırım, KPMG Bilgi Risk Yönetimi Hizmetleri Direktörü Ehtiram İsmayilov ve PWC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Direktörü Mehmet Önal’ın katılımıyla gerçekleştirilen panelde siber güvenlik sektörüne kadınların ilgisini artırmak için rol modellerin öneminden bahsedilerek kadın işgücünün artmasıyla sektörün geçireceği olumlu değişimler vurgulandı.
ILO’nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) yaptığı araştırmaya göre istihdamda kadın

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