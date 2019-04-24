İşCep'ten 100 adet GM 9 Pro hediye

İSTANBUL (AA) - İş Bankası, mobil bankacılık uygulaması İşCep üzerinden yürüttüğü kampanya ile 100 adet General Mobile GM 9 Pro akıllı telefon hediye edecek.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs'a kadar İşCep'e giriş yapan bankanın tüm bireysel müşterileri bir çekiliş hakkı kazanarak kampanyaya katılabilecek.

Kazananlar 31 Mayıs'ta noter huzurunda halka açık olarak yapılacak çekilişle belirlenecek ve aynı gün içinde İş Bankası sosyal medya hesaplarında, 3 Haziran'da Posta Gazetesi'nde ilan edilecek.

