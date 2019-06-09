İşçi olarak girdiği fabrikanın patronu oldu

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta 21 yıl önce işçi olarak girdiği plastik bidon fabrikasının 7 yıl sonra patronu olan Mahsum Özdemir, 40 personel istihdam ederken, ülke ekonomisine de yılda 7 milyon liralık katkı sağlıyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan Muş Plastik Bidon Fabrikası, bölgenin gıda ambalajı ihtiyacını karşılıyor. Her yıl 800 ton hammadde işleyen fabrika, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra Adana, Kayseri ve Konya'ya satış yaparak yılda 7 milyon lira ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bölgede tek üretim yapan plastik bidon fabrikasına sahip olduklarını belirten fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özdemir, "1998 yılında firmada eleman olarak işe başladım. İlerleyen süreçte işime olan sadıklığım ve aşkımdan dolayı yıllar geçtikçe bu firmanın çeşitli kademelerinde görev aldım. İşe girdikten 7 yıl sonra firma sahipleri benimle el sıkışıp fabrikayı devretti. Ekonomik olarak ödemelerimde bana yardımcı oldular. İki arkadaşımı ortak aldım. Firmayı çalıştırarak taksitlerimi ödedikten sonra devlet desteklerine başvurdum. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan, KOSGEB'ten, İŞKUR'dan, her bir kurumdan ayrı branşlarda destek alarak firmamı bugüne kadar getirdim" dedi.

Evli ve 5 çocuk babası Mahsum Özdemir, firmanın, 40 çalışanıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu'da ciddi anlamda yükseliş gösterdiğini belirtti. Ortakları ile birlikte büyük emek sarf ettiklerini ifade eden Özdemir şunları söyledi:

"İşine aşık ve dürüst olduğun zaman çok ileriye gidebiliyorsun. Ben bunun en iyi örneklerinden biriyim. Fabrika şu anda yüzde 75 kapasite ile çalışıyor. Yılda yaklaşık 750- 800 ton üretim yapıyoruz. Bunu TL bazında hesapladığımızda 6,5- 7 milyon TL ülke ekonomisine girdi kazandırmaktayız. Ancak bu arzuladığımız bir rakam değil. Çok daha yüksek rakamlara taşımayı hedefliyoruz. Hammaddemiz doğrudan dövizle endeksli olduğundan, dövizin iniş ve çıkışındaki belirsizlik nedeniyle hammadde alımlarında ciddi anlamda sekteye uğramaktayız. Dövizin sabitlenmesi durumunda üretim kapasitemizi yüzde 100'e çıkarmayı düşünüyoruz."