FİNANS

"İşçi Partisi ile Brexit müzakerelerinde kırmızı çizgimiz yok"

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 16:21 | Son Güncelleme

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, Brexit sürecinde bir çözüm bulunması için muhalefetteki İşçi Partisi ile devam eden müzakerelerde herhangi bir kırmızı çizginin olmadığını belirterek, önümüzdeki dönemde ikinci bir referandum teklifinin parlamentoda oylamaya sunulmasının olası olduğunu söyledi

LONDRA (AA) – İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, İngiliz hükümetinin ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasına ilişkin muhalefetteki İşçi Partisi ile müzakerelerinde herhangi bir kırmızı çizginin olmadığını belirtti.

Washington’daki Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası ortak toplantısı öncesinde Sky News’e değerlendirmede bulunan Hammond, “Bugün, Brexit konusunda meslektaşlarıma uzatmanın elde edildiğini ve anlaşmasız ayrılıktan korunmuş olmanın büyük bir artı olduğunu söyleyeceğim.” ifadelerini kullandı.

Muhalefetteki İşçi Partisi ile yürütülen Brexit müzakerelerinde herhangi bir kırmızı çizginin olmadığının altını çizen Hammond, “Şu anda yapmamız gereken Brexit’in gerçekleştirilmesini sağlamak. Belirsizliği arka bırakarak Britanya’nın geleceğini inşa etmeye başlayabiliriz.” dedi.

Reuters ise Maliye Bakanı Hammond’ın ikinci referandum fikrinin parlamentonun oylamasına sunulmasının olası olduğunu belirterek, önümüzdeki aylarda muhalefetteki İşçi Partisi’nin birlikte Brexit konusunda bir çözüm bulunacağına inandığını söylediğini kaydetti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde da İngiltere’nin AB'den çıkış sürecine ilişkin belirsizliklerin artmasının ülkenin büyümesini baskılayabileceğini söylemişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, dün Brexit'in 31 Ekim'e ertelenmesine karşın, Brexit anlaşmasını mayıs ayının ilk üç haftası içinde parlamentodan geçirmeyi başarmaları halinde AB'den 1 Haziran günü resmen ayrılabileceklerini belirtmişti.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almış, 2 yıl sürmesi öngörülen ayrılık süreci 29 Mart 2017'de resmen başlatılmıştı.

Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildiYürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi
Galataport İstanbul Miami’de tanıtıldıGalataport İstanbul Miami’de tanıtıldı
THY 3 ayda 16,75 milyon yolcu taşıdı, en büyük artış Orta Doğu uçuşlarında yaşandıTHY 3 ayda 16,75 milyon yolcu taşıdı, en büyük artış Orta Doğu uçuşlarında yaşandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Brexit ingiltere Londra maliye bakanı Philip Hammond

En Çok Okunan Haberler

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

O araçlara ÖTV muafiyeti geldi

O araçlara ÖTV muafiyeti geldi

İstanbulkartta büyük değişim! İmzalar atıldı

İstanbulkartta büyük değişim! İmzalar atıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'de 'doğal gübre' dönemi

Edirne'de 'doğal gübre' dönemi

Galataport İstanbul Miami’de tanıtıldı

Galataport İstanbul Miami’de tanıtıldı

THY 3 ayda 16,75 milyon yolcu taşıdı, en büyük artış Orta Doğu uçuşlarında yaşandı

THY 3 ayda 16,75 milyon yolcu taşıdı, en büyük artış Orta Doğu uçuşlarında yaşandı

Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin bal üretimi 110 bin tona geldi

Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin bal üretimi 110 bin tona geldi

Fabrikada kazasız 6 yıla pastalı kutlama

Fabrikada kazasız 6 yıla pastalı kutlama

Bakan Varank: Tek gündem, ekonomiyi güçlendirmek ve Türkiye'yi büyütmek

Bakan Varank: Tek gündem, ekonomiyi güçlendirmek ve Türkiye'yi büyütmek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.