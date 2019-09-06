"İşçi sınıfının önünü açmak için mücadele edeceğiz"

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Uysal Altundağ, Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerinin 9 Eylül'de başlayacağını belirterek, "Bu sadece bizim taslağımız değil. Bu başarı sadece bizim başarımız olmayacak. Biz, her dönem olduğu gibi Türkiye işçi sınıfının önünü açmak için mücadele edeceğiz." dedi.

Altundağ, Bursa'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, sendikanın 2019-2020 yıllarını kapsayan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında, işçi ücretlerine talep edilen zamları ve hakları anlattı.

Sözleşme taslağının şubelerde yapılan temsilciler kurulu sonrası iş yerlerinde ilan edildiğini ifade eden Altundağ, "Gerek sosyal medya gerek şubelerimizden aldığımız raporlar neticesinde görüyoruz ki taslağımız, metal işçilerini ifade eden olumlu bir metin olarak sahiplenildi." diye konuştu.

Yapılan anketler ve araştırmalar sonucunda, işçilerin yeni dönem toplu iş sözleşmesinden öncelikli olarak tatmin edici bir ücret zammı ile iş ve istihdam güvencesi beklediğini tespit ettiklerini aktaran Altundağ, şunları kaydetti: