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İSDER üyeleri gazetecilerle iftarda bir araya geldi

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 21:33 | Son Güncelleme

İSDER Genel Başkanı Ender Akbaytogan: - "44 üyemiz var, Avrupa'da muadillerimiz içinde önemli yerdeyiz. İhracatımızı arttırıyoruz, bunun önündeki engeller için gerekli iş birliklerini de sağlıyoruz"

İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) üyeleri ve gazeteciler, iftarda bir araya geldi.

Ankara'daki bir otelde düzenlenen programda konuşan İSDER Genel Başkanı Ender Akbaytogan, ilk kez basın mensuplarıyla sektör temsilcilerini buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akbaytogan, dernek olarak etik rekabeti sağlayabilmek ve üreticilerin sorunlarını çözebilmek için çalıştıklarını belirterek, "44 üyemiz var, Avrupa'da muadillerimiz içinde önemli yerdeyiz. İhracatımızı arttırıyoruz, bunun önündeki engeller için gerekli iş birliklerini de sağlıyoruz." diye konuştu.

- "Sektörde teknik eleman sıkıntısı var"

İstif makineleri ve genel olarak sanayi maddeleri üretiminde teknik eleman sıkıntısı yaşandığına dikkati çeken Akbaytogan, "Bu sorunu aşmak için bakanlıklarla hareket ediyoruz. 7 bölgede eğitimler verdik, bunun bir portal üzerinden sağlanmasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Makine sektöründe ikinci el malların Avrupa pazarında kolay satıldığına dikkati çeken Akbaytogan, şöyle devam etti:

"Büyük üreticiler olarak önemli ölçüde ihracat yapabiliyoruz. Almanya, İtalya, Polonya ve Macaristan gibi ülkelere forklift satıyoruz. Onlardan aldığımız makineleri ikinci el olarak onlara satıyoruz. Forklift üretimi orada fazla, maalesef bizde yok. Türkiye’de ikinci el pazarı da olmadığı için Avrupa'ya menşei kendilerine ait mallardan satıyoruz."

Akbaytogan, üretim maliyetlerinin artmasından dolayı işsizlik sorunuyla karşı karşıya olduklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan, İSDER Başkan Vekili ve komite üyelerinin de katıldığı toplantıda sektördeki gelişmeler, endüstri 4.0 uygulamaları, 2019 yılındaki beklentiler ile yeni hedefler ele alındı.

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İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER)

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