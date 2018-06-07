Isı pompaları enerjide ciddi tasarruf sağlıyor

İSTANBUL (AA) – Doğal Jeotermal Enerji Sistemleri Genel Müdürü Serhat Çınar, hava, toprak ve su kaynaklı ısı pompalarının doğalgaz ve klima sistemlerine göre ısıtma ve soğutmada daha fazla tasarruf sağladığını belirterek, "Tüketici, ısı pompası sayesinde enerji giderlerinde ortalama yüzde 50 tasarruf yaparak faturalarını yarı yarıya düşürebiliyor." ifadesini kullandı.

Çınar yaptığı yazılı açıklamada, ısı pompalarının hem tüketiciye ciddi tasarruf sağladığını hem de servis masraflarını ortadan kaldırdığını kaydetti.

Isı pompalarının çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkisi olmayan güvenli sistemler olduğunu aktaran Çınar, “Enerji Bakanlığı’nın yayınladığı 1 Nisan 2011 tarihindeki yasaya göre ısı pompalarının kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Bu sistemin yaygınlaşmasıyla küresel ısınma etkilerinin azalması ve daha sağlıklı bir hava solumak mümkün hale gelebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Yakıt ve yakıt deposu bulundurmayan, yerleşim alanı içinde patlama veya yanma riski olmayan, baca ve atık gaz çözümü gerektirmeyen bir işletim sistemi olan ısı pompalarını, müşterilerin telekomünikasyon tekniği vasıtasıyla internet üzerinden yönlendirilebildiklerini ifade eden Çınar, şunları kaydetti: