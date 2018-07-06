FİNANS

Isı sayaçlarına muayene şartı

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 14:34 | Son Güncelleme

Merkezi sistemle ısıtılan binalarda enerji maliyetlerinin paylaştırılmasında kullanılan ısı sayaçları, ilk, periyodik, ani, şikayet ve stok muayenelerine tabi tutulacak

Merkezi sistemle ısıtılan binalarda enerji maliyetlerinin paylaştırılmasında kullanılan ısı sayaçlarına muayene şartı getirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle merkezi ısıtma sistemleriyle ısıtılan binalarda enerji maliyetlerinin paylaştırılmasında kullanılan ısı sayaçlarının tamiri, bakımı, ayarı, muayenesi, damgalanması ile bu hizmetleri verecek iş yerleri ve buralarda çalışacak personelin belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, sayaçlar ilk muayene, periyodik muayene, ani muayene, şikayet muayenesi ve stok muayenesine tabi tutulacak.

Sayaçlar, ilgili teknik düzenlemeye uygun tip onayı alınmış, muayene işlemleri, muayene işaretleri veya damgalama işlemleri yapılmış ve onaylanmış kuruluş tarafından işlemleri tamamlanmış olarak piyasaya arz edilebilecek.

Piyasaya sunulacak sayaçların, yazılımları da dahil ölçüm sonuçlarını etkileyebilecek tüm bölümleri, mekanik veya elektronik olarak güvenlik altına alınacak.

Sayaçların kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde tesisata montajının yapılması ve harici sıcaklık sensörlerinin tesisata monte edilerek mühür altına alınması gerekecek.

İlk defa tesisata monte edilecek sayaçta kullanılacak mühürde, sayaç imalatçısını veya ithalatcısını simgeleyecek bir işaret veya bilgi bulunacak.

Sayaçların piyasaya arzından sonraki muayene işlemleri, kullanıcı tarafından servislerde yaptırılacak.

Tamir, bakım, ayar, muayene ve damgalamayla ilgili işlemleri yapan servislerle bu servislerde çalışan teknik personel bakanlıkça belgelendirilecek.

Isı sayaçlarının periyodik muayene süresi 5 yıl olacak. Yönetmelik gereklerinin ihlal edilmesi halinde ise ilgili mevzuat hükümlerine göre yaptırım uygulanacak.

Periyodik muayene süresi dolmuş ısı sayacı kullanıcılarının, gelecek yılın başından şubat sonuna kadar servislere başvurmaları ve 31 Aralık 2019 sonuna kadar muayeneleri yaptırmaları gerekecek.

Yönetmelik kapsamındaki sayaçlardan 1 Ocak 2009'dan önce piyasaya arz edilenler için Tip Onay Belgesi şartı aranmayacak. Bu tarihten itibaren piyasaya sunulanlar ise Ölçü Aletleri Yönetmeliği'ne uygun olacak.

- İlk, periyodik ve stok muayenelerinde ücret alınacak

Bakanlığın Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Yerinde Muayene Giderlerine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ölçü ve ölçü aletlerinin yerinde muayene gideri ücretleri, istekte bulunanlar tarafından karşılanacak.

Yerinde muayene gideri ücretleri her yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek.

Yerinde muayene gideri ücreti, ilk, periyodik ve stok muayeneleri için alınacak. Aynı adreste birden çok ölçü ve ölçü aletinin yerinde muayenesinin talep edilmesi durumunda ölçü aletlerinin sayısına bakılmaksızın tek bir yerinde muayene gideri ücreti alınacak. Ani ve şikayet üzerine yapılacak muayenelerde, yerinde muayene gideri ücreti alınmayacak.

Öte yandan, bakanlığın TS9809 Vanalar-Dökme Demirden Küresel Vanalar-Yanıcı Gazlar İçin Standardı İle İlgili Tebliği ile de bu standardın uygulamaya konulmasına ilişkin hususlar belirlendi.

PARTNERİran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!İran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!
Tanzanya Ankara Büyükelçisi: Türkiye güvenilir partnerTanzanya Ankara Büyükelçisi: Türkiye güvenilir partner
TÜRKONFED: Hak temelli ve bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi kurulmalıTÜRKONFED: Hak temelli ve bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi kurulmalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Yerinde Muayene Giderlerine İlişkin Usu resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

BDDK'dan banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik

BDDK'dan banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik

Tiryakiye kötü haber! Yerli içkiye zam ithale indirim geldi

Tiryakiye kötü haber! Yerli içkiye zam ithale indirim geldi

Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor

Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
THY, 14 bin transfer yolcuya İstanbul’u tanıttı

THY, 14 bin transfer yolcuya İstanbul’u tanıttı

Tanzanya Ankara Büyükelçisi: Türkiye güvenilir partner

Tanzanya Ankara Büyükelçisi: Türkiye güvenilir partner

TÜRKONFED: Hak temelli ve bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi kurulmalı

TÜRKONFED: Hak temelli ve bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi kurulmalı

Pegasus’un Antalya’dan Erbil ve Beyrut uçuşları başlıyor

Pegasus’un Antalya’dan Erbil ve Beyrut uçuşları başlıyor

BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,757 liraya yükseldi

BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,757 liraya yükseldi

ING Bank 625 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

ING Bank 625 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.