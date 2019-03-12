FİNANS

Isı sayaçlarının muayenesi için servise başvuru süresi uzatıldı

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 08:37 | Son Güncelleme

Isı sayaçlarının periyodik ve stok muayenelerini yaptırmakla yükümlü kullanıcıların servislere başvuru süresi 3 ay ertelendi - Başvurular, mayıs ayı sonuna kadar yapılabilecek

Isı sayaçlarının periyodik ve stok muayenelerini yaptırmakla yükümlü kullanıcıların servislere başvuru süresi 3 ay ertelendi. Daha önce şubat sonu olarak belirlenen tarih, mayıs sonuna kadar uzatıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Ocak 2009'dan önce piyasaya arz edilmiş ve Tip Onay Belgesi şartı aranmayan sayaçların periyodik muayenelerini yaptırmakla yükümlü kullanıcıların servislere başvurma süresi 3 ay ertelendi. Başvurular, mayıs ayı sonuna kadar yapılabilecek.

1 Ocak 2009'dan itibaren ilgili mevzuata uygun olarak piyasaya arz edilmiş sayaçların periyodik ve stok muayenelerini yaptırmakla yükümlü kullanıcılar da mayıs sonuna kadar servise başvuracak.

Başvuruların ardından muayenelerin yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.

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