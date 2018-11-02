FİNANS

İşitme engellilerin yol arkadaşı akıllı saat Arıkovanı'nda

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 12:58 | Son Güncelleme

Duyma problemi yaşayan bireylerin çevresini, arkadaşlarını ve diğer her şeyi daha iyi anlamasına yardımcı olacak akıllı saat Sense Watch, Arıkovanı'nda fonlanıyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, işitme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak bir girişime ev sahipliği yapıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, akıllı saat sense watch, teknolojiyle engellere meydan okuyor. Duyma problemi yaşayan bireylerin çevresini, arkadaşlarını ve diğer her şeyi daha iyi anlamasına yardımcı olacak akıllı saat Sense Watch, Arıkovanı'nda fonlanıyor.

Ses dalgalarını titreşime dönüştüren Sense Watch, aynı zamanda çevredeki sesleri algılayıp yazıya çeviriyor ve tüm akıllı cihazlarla entegre çalışabiliyor. Sense Watch sesin tiplerini ve yönünü algılayabilme özelliği taşırken, diğer yandan da çeviri yapabiliyor ve konuşmaları titreşim diline çevirerek titreşimden duyma engelli bireyler için yeni bir dil oluşturuyor. Teknoloji, yeterli desteğe ulaştığında hayata geçirilecek.

Sense Watch ile en sevilen şarkıları hissederek onlara eşlik etmek, müziğin ritmine ayak uydurmak mümkün olacak. Evde kapının çalışı ya da bebeğin ağlamasından haberdar olmaya imkan sağlayan Sense Watch, kitap içerikleri, dergi ve gazete özetlerini de içeriyor. Film efekt ve seslerini hissetmeye yardım ediyor. Tüm akıllı cihazlardan veri alabilen Sense Watch, akıllı televizyon ve akıllı tahtalar ile birlikte kullanılarak eğitimi daha etkin hale getirebiliyor.

Dileyen akıllı saati ajanda gibi kullanarak otobüs saati, hava durumu ve sosyal etkinlikler hakkında bildirimler alabiliyor. Araçla entegre edilerek daha güvenli bir sürüş sunan Sense Watch’un uyarı sistemi ile sokakta daha güvenli yürüme imkanı sunuluyor. Cihaz ayrıca diğer Sense Watch kullanıcıları ile iletişime kurmaya da yardım ediyor.

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Arıkovanı

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