İŞKUR ile Kayseri OSB arasında İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (OSB) arasında 'İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü' imzalandı.

Kayseri OSB, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan +2 İstihdam Seferberliği Projesine destek verdi. Vali Süleyman Kamçı'nın katılımları ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında, 'Kayseri OSB Özel Teknik Koleji İşbaşı Eğitim Programı Protokolü' imza töreni yapıldı. Törende bir konuşan Vali Sayın Kamçı; Kayseri OSB’nin çalışmalarını başarılı bulduğunu ve istihdama olan desteklerle kentin işsizlik rakamlarında iyileşme görüldüğünü ifade etti. İstihdam seferberliğinde Kayseri'nin belirlenen yüzde 5'lik rakamı ikiye katlayıp, yüzde 120'lara ulaştığını söyleyen Vali Kamçı, "Kayseri, Cumhurbaşkanımızın istihdam kampanyasında üstüne düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Kayseri'de bir anlamda işsizlik var denilemez. Zira, işsizler iş ararken, sanayici de öncelikli olarak yana yana vasıflı işçi ve ardından da vasıfsız işçi arıyor. Ama, işsizler ne hikmetse ağırlık olarak belediyeler ve sağlık sektöründen iş istiyor. O nedenle sanat okullarını artırmalıyız. İşsizlik azalırsa, memleket kalkınır'' diye konuştu

2-5 BİN TL MAAŞLA DÖŞEMECİ ARANIYOR

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da Kayseri sanayisinde öncelikli olarak döşemeci sıkıntısı çekildiğini, sanayicilerin 2-5 bin TL arasında maaşla döşemeci aradıklarını belirterek, ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve Valimiz Sayın Süleyman Kamçı’nın himayelerinde başlatılmış olan +2 istihdam seferberliği kapsamında başlatılmış olan faaliyetler kapsamında Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nde istihdam edilmek üzere 1 idari işler şefi, 1 teknisyen ve çeşitli branşlarda 35 öğretmenden oluşan toplam 37 kişi İşbaşı Eğitim Programı kapsamında işe başlatılacaktır. Sanayinin aranan, nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla; Kayseri OSB himayesinde açılan, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji 2018/2019 Eğitim-Öğretim yılı hazırlıklarına büyük bir önem veriyoruz. Ek bina ve alınan diğer tedbirler sayesinde,yeni ögretim yılında öğenci sayımızın 2 bin 300’e ulaşması hedeflenmektedir. Ayrıca, önümüzdeki eğitim öğretim yılında sanayicilerimizden gelen talepler doğrultusunda okulumuzda Bilişim Teknolojileri ve Tasarım Teknolojileri alanları da açılacaktır'' dedi.