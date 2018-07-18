FİNANS

İŞKUR ile Kayseri OSB arasında İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 13:47 | Son Güncelleme

KAYSERİ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (OSB) arasında 'İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü' imzalandı.

İŞKUR ile Kayseri OSB arasında İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (OSB) arasında 'İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü' imzalandı.
Kayseri OSB, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan +2 İstihdam Seferberliği Projesine destek verdi. Vali Süleyman Kamçı'nın katılımları ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında, 'Kayseri OSB Özel Teknik Koleji İşbaşı Eğitim Programı Protokolü' imza töreni yapıldı. Törende bir konuşan Vali Sayın Kamçı; Kayseri OSB’nin çalışmalarını başarılı bulduğunu ve istihdama olan desteklerle kentin işsizlik rakamlarında iyileşme görüldüğünü ifade etti. İstihdam seferberliğinde Kayseri'nin belirlenen yüzde 5'lik rakamı ikiye katlayıp, yüzde 120'lara ulaştığını söyleyen Vali Kamçı, "Kayseri, Cumhurbaşkanımızın istihdam kampanyasında üstüne düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Kayseri'de bir anlamda işsizlik var denilemez. Zira, işsizler iş ararken, sanayici de öncelikli olarak yana yana vasıflı işçi ve ardından da vasıfsız işçi arıyor. Ama, işsizler ne hikmetse ağırlık olarak belediyeler ve sağlık sektöründen iş istiyor. O nedenle sanat okullarını artırmalıyız. İşsizlik azalırsa, memleket kalkınır'' diye konuştu
2-5 BİN TL MAAŞLA DÖŞEMECİ ARANIYOR
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da Kayseri sanayisinde öncelikli olarak döşemeci sıkıntısı çekildiğini, sanayicilerin 2-5 bin TL arasında maaşla döşemeci aradıklarını belirterek, ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve Valimiz Sayın Süleyman Kamçı’nın himayelerinde başlatılmış olan +2 istihdam seferberliği kapsamında başlatılmış olan faaliyetler kapsamında Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nde istihdam edilmek üzere 1 idari işler şefi, 1 teknisyen ve çeşitli branşlarda 35 öğretmenden oluşan toplam 37 kişi İşbaşı Eğitim Programı kapsamında işe başlatılacaktır. Sanayinin aranan, nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla; Kayseri OSB himayesinde açılan, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji 2018/2019 Eğitim-Öğretim yılı hazırlıklarına büyük bir önem veriyoruz. Ek bina ve alınan diğer tedbirler sayesinde,yeni ögretim yılında öğenci sayımızın 2 bin 300’e ulaşması hedeflenmektedir. Ayrıca, önümüzdeki eğitim öğretim yılında sanayicilerimizden gelen talepler doğrultusunda okulumuzda Bilişim Teknolojileri ve Tasarım Teknolojileri alanları da açılacaktır'' dedi.

FOTOĞRAFLI

İŞKUR ile Kayseri OSB arasında İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği ProtokolüİŞKUR ile Kayseri OSB arasında İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği ProtokolüİŞKUR ile Kayseri OSB arasında İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü

PARTNERTarih belli oldu! Ve geri sayım başladıTarih belli oldu! Ve geri sayım başladı
Sevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorumSevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorum
SunExpress kış uçuş programını açıkladıSunExpress kış uçuş programını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Benzine indirim geldi

Benzine indirim geldi

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Bedelli askerlik 2018 kredi hesaplama! Bedelli kredisi veren bankalar, şartları ve faiz oranları!

Bedelli askerlik 2018 kredi hesaplama! Bedelli kredisi veren bankalar, şartları ve faiz oranları!

Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi

Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Domatesi virüs vurdu, fiyatlar yükseldi

Domatesi virüs vurdu, fiyatlar yükseldi

Sevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorum

Sevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorum

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

Doğaltaş ve mermer ihracatının yüzde 38'i Burdur'dan

Doğaltaş ve mermer ihracatının yüzde 38'i Burdur'dan

Turizmde çift haneli büyüme ve 40 milyon turist beklentisi

Turizmde çift haneli büyüme ve 40 milyon turist beklentisi

Araştırma: Bilgisayarı hackerlardan korumak için yazıcıları da korumak gerekiyor

Araştırma: Bilgisayarı hackerlardan korumak için yazıcıları da korumak gerekiyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.