İŞKUR, Suriyelilere süt sığırı yetiştiriciliğini öğretiyor

İZMİR, (DHA)- ÇALIŞMA ve İş Kurumu (İŞKUR) İzmir İl Müdürlüğü, İzmir Halk Eğitim Merkezi ve Tarım Orman İl Müdürlüğü iş birliği ile Suriyelilerin istihdam edilmesine yönelik uluslararası bir projeyi yürütüyor. Kursiyerler projenin kurslarından biri olan 'süt sığırı yetiştiriciliği' konusunda pratik eğitimlerini almaya başladı. Çoğu kadın 25 kişi, çiftlikte süt sağımı, buzağı bakımı ile ilgili pratik bilgiler alıyor.

İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü, İzmir Halk Eğitim Merkezi ve Tarım Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle, çeşitli alanlarda toplam 75 Suriyeliye mesleki kurslar vererek, onların istihdam kazanmasını sağlıyor. Bu kurslardan biri de 'süt sığırı yetiştiriciliği' oldu. Kursiyerler projede verilen eğitimlerden biri olan 'süt sığırı yetiştiriciliği'nde 1 ay teorik eğitim aldıktan sonra Torbalı'daki bir işletmede işbaşı eğitimlerine başladı. İzmir'deki Suriyelilerin yetiştirilip nitelikli elemanlar olarak iş gücüne kazandırılmalarının amaçlandığı projeyi Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) da destekliyor. Proje, süt sığırı yetiştiriciliği işbaşı kursunun sonunda 25 kursiyerden en az yüzde 20'sinin eğitimlerin verildiği 7 farklı işletmede istihdam edilmesini garanti ediyor. Projenin çeşitli ayaklarında görev alan İŞKUR İzmir İl Müdürü Nesrin Makbule Dank, Konak Hizmet Merkezi Müdürü İbrahim Ay, süt işletmesi sorumlu müdürü Soner Gedik, Tarım Orman İl Müdürlüğü'nden Proje Süpervizörü Ziraat Mühendisi Nigar Gürel Şavluk ve Torbalı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden veteriner hekimler Savaş Aydın ve Ömer Karataş, iş başı kursunun ilk gününde kursiyerleri süt işletmesinde ziyaret etti.

AMAÇ İŞ PİYASASINA HAZIRLAMA VE YETİŞTİRME

İŞKUR İl Müdürü Nesrin Makbule Dank, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte özel bir süt işletmesinde Suriyelilere yönelik işgücü yetiştirme kurs programımızın gözden geçirilmesi anlamında bir ziyaret gerçekleştirdik. Suriyeli vatandaşlarımız bu proje süresince İŞKUR tarafından desteklenecek, günlük cep harçlıkları verilecek. İşletmeden Soner beyin de destekleriyle kişiler süt sağma işlemi, ineklerin temel bakımları ve hijyen koşullarının öğretilmesiyle ilgili eğitim veriliyor olacak. Suriyelilere yönelik bu projeye verdiğimiz destekten dolayı çok memnunuz" dedi.

SÜT SAĞIMI VE BUZAĞI BAKIMI ÖĞRETİLİYOR

8 yıldır faaliyet gösteren bir damızlık süt sığırcılığı işletmesinin sorumlu müdürü olan Soner Gedik, şunları söyledi:

"İş uyumunu sağladığımız takdirde uzun soluklu bir çalışma düşünüyoruz. Bugün pratik eğitimde ilk günleri olduğu için fazla heyecanlılar, zamanla alışacaklar. Kursiyerler kabiliyetlerine göre buzağı kısmında, sağma kısmında ve padoklarda çalışmak üzere eğitim alıyorlar. Şu anda arkadaşlara önce sağım hijyenini ve sağım şeklini öğretiyoruz. Burada sırasıyla ön dezenfeksiyon ve ön sağım yapılıyor. Bunların yapılmasındaki amaç hayvanın memesinde ve sütte bir hastalık veya sıkıntı olup olmadığını kontrol etmek. Eğer süt sağlıklı ve temizse, ön daldırma hijyeniyle bezlerle temizlenip siliniyor. Her hayvanda tek bez kullanılıyor. Bir hayvanın malzemesi kesinlikle diğer bir hayvana bulaşmıyor. Ön dezenfeksiyon yapıldıktan sonra sağım makineleri takılıyor. Ortalama 6-7 dakika gibi kısa bir sürede hayvan sütünü indiriyor. Sağım bittiğinde sistem otomatik olarak algılıyor ve vakumu kesip sağım başlığını çıkartıyor. Daha sonra memelerin mikrop alıp hasta olmaması için son daldırma yapılıyor. Sonra hayvanlar yerlerine gönderiliyor."

Kursun pratik eğitim kısmında görev alan Torbalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Veteriner Hekim Savaş Aydın, "Projenin eğitim ayağını veteriner hekim Ömer Karataş ile yürütüyoruz. İlk 1 ay boyunca sağım hijyeni, sürü yöneticiliği, merada hayvan bakımı, süt sağım süreçleri ile ilgili teorik bir eğitim verdik. Şu anda projenin ikinci ayağı olan işbaşı eğitimlerini alıyorlar. Burada süt sağımı, buzağı bakımı ile ilgili hem pratik eğitim alıp hem de bizim teorik bilgilerimizden yararlanacaklar. 25 kişiden 10'u halihazırda bu işletmede işbaşı eğitimi alırken, diğerleri de 7 farklı işletmeye eğitim almak üzere dağıtıldı. Eğitim bittikten sonra da bu işletmelerde istihdam edilecekler" diye konuştu.