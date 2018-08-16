FİNANS

"İslahiye biberi"nde hasat başladı

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 15:04 | Son Güncelleme

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse: "Sıcaklar ve yağış azlığı gibi nedenlerle rekoltesi geçen yıla göre düşen biberde 6-7 bin ton verim bekliyoruz" - "İlçemizdeki 26 fabrika tarafından işlenen kırmızı biber, pul bibere dönüştükten sonra iç pazarın yanı sıra İngiltere, Almanya, Avusturya, Hollanda ve Ortadoğu'ya da satılıyor"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, "İslahiye biberi" olarak bilinen kırmızı biberin hasadına başlandı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kırmızı biber üretiminde önemli bir yere sahip ilçede, 10 bin dönüm alanda dikimi yapılan biberlerin hasadına başladıklarını söyledi.

"Sıcaklık ve yağış azlığı gibi nedenlerle rekoltesi geçen yıla göre düşen biberde 6-7 bin ton verim bekliyoruz." diyen Köse, şöyle devam etti:

"Üreticimiz rekoltedeki düşüşe bağlı olarak yüksek fiyat beklentisinde. Fiyatı sanayici belirliyor. Kırmızı biber üretimi, Zincirli, Örtülü, Yelliburun, Elbistanhöyüğü, Yeşilova, Akınyolu, Karakaya, Yesemek ve Ortaklı mahallelerinde yapılıyor. İlçemizdeki 26 fabrika tarafından işlenen kırmızı biber, pul bibere dönüştükten sonra iç pazarın yanı sıra İngiltere, Almanya, Avusturya, Hollanda ve Ortadoğu'ya da satılıyor."

Köse, hasatta çevre il ve ilçelerden çok sayıda mevsimlik işçinin çalıştığını kaydetti.

PARTNERSertar Ortaç'ın eşi Chloe'nin yeni işiSertar Ortaç'ın eşi Chloe'nin yeni işi
Aytemiz ve Halkbank'tan işbirliğiAytemiz ve Halkbank'tan işbirliği
İyilik projeleriyle ihtiyaç sahiplerine destek olabilirsinizİyilik projeleriyle ihtiyaç sahiplerine destek olabilirsiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
başlandı beklenti Biber fiyat hasat İslahiye rekolte yüksek

En Çok Okunan Haberler

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aytemiz ve Halkbank'tan işbirliği

Aytemiz ve Halkbank'tan işbirliği

İyilik projeleriyle ihtiyaç sahiplerine destek olabilirsiniz

İyilik projeleriyle ihtiyaç sahiplerine destek olabilirsiniz

DASK “Afet Yönetim Sistemi”ni devreye aldı

DASK “Afet Yönetim Sistemi”ni devreye aldı

Kapadokya’dan “İklim için Ses Ver”meye davet

Kapadokya’dan “İklim için Ses Ver”meye davet

3 bin lira ücretli tuz toplama işine 100 müracaat

3 bin lira ücretli tuz toplama işine 100 müracaat

Kuru incirde 80 bin ton rekolte bekleniyor

Kuru incirde 80 bin ton rekolte bekleniyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.