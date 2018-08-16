"İslahiye biberi"nde hasat başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, "İslahiye biberi" olarak bilinen kırmızı biberin hasadına başlandı.
İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kırmızı biber üretiminde önemli bir yere sahip ilçede, 10 bin dönüm alanda dikimi yapılan biberlerin hasadına başladıklarını söyledi.
"Sıcaklık ve yağış azlığı gibi nedenlerle rekoltesi geçen yıla göre düşen biberde 6-7 bin ton verim bekliyoruz." diyen Köse, şöyle devam etti:
"Üreticimiz rekoltedeki düşüşe bağlı olarak yüksek fiyat beklentisinde. Fiyatı sanayici belirliyor. Kırmızı biber üretimi, Zincirli, Örtülü, Yelliburun, Elbistanhöyüğü, Yeşilova, Akınyolu, Karakaya, Yesemek ve Ortaklı mahallelerinde yapılıyor. İlçemizdeki 26 fabrika tarafından işlenen kırmızı biber, pul bibere dönüştükten sonra iç pazarın yanı sıra İngiltere, Almanya, Avusturya, Hollanda ve Ortadoğu'ya da satılıyor."
Köse, hasatta çevre il ve ilçelerden çok sayıda mevsimlik işçinin çalıştığını kaydetti.
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