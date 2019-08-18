İslahiye Ovası'nda üzüm hasadı

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli meyve merkezlerinden İslahiye Ovası'nda bağcılık yapılan 50 bin dekar alanda üzüm hasadına başlandı.

İlçeye bağlı Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt ile diğer bazı mahallelerde "Antep karası", "hatun parmağı", "kardinal" ve çekirdeksiz sofralık "sultani" üzümlerinin hasadı yapılıyor.

Ovadaki 50 bin dekarlık alanda tarım işçileri tarafından toplanan yöreye özgü üzümler, ilçede soğuk hava depolarında paketlendikten sonra yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, ovada yöreye özgü üzümlerin olgunlaştığını belirterek, mevsimsel yağışların düzensizliği nedeniyle bu yıl rekoltede düşüş olacağını söyledi.

"Üzüm fiyatı 10 yıldır neredeyse aynı fiyattan gidiyor, 1,50 lira ile 1,70 lira. Bu fiyatlar çiftçinin beklentisinin çok altında." diyen ve bağcılıkta telli sisteme geçiş için destek taleplerinin olduğunu anlatan Köse, ihracat noktasında üreticilere teşvik verilmesi halinde ise ürünlerini daha iyi fiyata satabileceklerini ifade etti.

İslahiye Çiftçi Malları Koruma Başkanı Cemal Yıldırım da bölgenin üzümünün gittiği pazarlarda, o yörenin üzümü olarak satılmasının kendilerini rahatsız ettiğini belirterek, bu anlayışla mücadele için destek istedi.

Bölgede üretilen 4 çeşit üzümde, bu yıl toplam 43 bin ton rekolte bekleniyor.

