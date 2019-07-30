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İslam Ekonomisi ve Finans Enstitüsü Danışma Kurulu Yıllık Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2019 12:23 | Son Güncelleme

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar: - "Disiplinlerarası bir alan olan İslam ekonomisi ve finansı eğitiminde gördüğümüz kadarıyla en önemli noktalardan biri, bütüncül ve tutarlı bir eğitim anlayışıdır. İslam ekonomisi ve İslami finansın altyapısını oluşturan İslami dünya görüşüne ait prensipler ve tasavvurlar, bütüncül ve tutarlı bir şekilde öğrenciye aktarılmadığı takdirde araştırma yapmak için hazırlanmış bir öğrenci yetişmiyor" - Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan: - "İki alanı, bu yeni kuracağımız finans merkezinin içine oturtmayı düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi finansal teknolojiler alanı, diğer bir alan da İslami finans olacak"

İSTANBUL (AA) - Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, "Disiplinlerarası bir alan olan İslam ekonomisi ve finansı eğitiminde gördüğümüz kadarıyla en önemli noktalardan biri, bütüncül ve tutarlı bir eğitim anlayışıdır. İslam ekonomisi ve İslami finansın altyapısını oluşturan İslami dünya görüşüne ait prensipler ve tasavvurlar, bütüncül ve tutarlı bir şekilde öğrenciye aktarılmadığı takdirde araştırma yapmak için hazırlanmış bir öğrenci yetişmiyor." dedi.

Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Enstitüsü Danışma Kurulu Yıllık Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü (MÜİSEF) Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Boynukalın'ın yanı sıra birçok danışma kurulu üyesi yerli ve yabancı akademisyenin katılımıyla Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Sultanahmet yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özvar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, enstitüye yurt dışından ve içinden İslam iktisadı alanında akademisyenleri tam dönemlik veya kısa süreli yoğun programlar için davet edeceklerini belirterek, uluslararası tecrübeyi enstitüye kazandırmayı amaçladıklarını bildirdi.

Enstitünün, vizyonu itibarıyla hem eğitim konusunda hem de araştırma alanında çalışmalar yapmayı hedeflediğini belirten Özvar, "Disiplinlerarası bir alan olan İslam ekonomisi ve finansı eğitiminde gördüğümüz kadarıyla en önemli noktalardan biri, bütüncül ve tutarlı bir eğitim anlayışıdır. İslam ekonomisi, İslami finans ve bu ikisinin de altyapısını oluşturan İslami dünya görüşüne ait prensipler ve tasavvurlar bütüncül ve tutarlı bir şekilde öğrenciye aktarılmadığı takdirde araştırma yapmak için hazırlanmış bir öğrenci yetişmiyor. Müfredat oluşturulurken ve enstitü kadromuz belirlenirken bu bütüncül ve tutarlı eğitim anlayışını sağlayabilmeye son derece gayret gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

- "Eğitim programımızı 3 temel ayak üzerine yerleştirdik"

Prof. Dr. Erol Özvar, enstitünün İslami prensiplere uygun, İslamın ahlaki yapısıyla şekillenmiş çözümler ve kurumlar teklif etmeyi amaçladığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu vizyonu gerçekleştirebilmek için eğitim programımızı 3 temel ayak üzerine yerleştirdik; İslam hukuku, İslam ekonomisi ve İslami finans. Bunlardan ilki olan İslam hukuku, İslami bir dünya tasavvurunu inşa etmek için ve insanlar arasındaki gündelik ilişkilerin ve kurumların arka planını oluşturması gereken ahlaki yapının özünü öğrencilere vermeyi amaçlamaktadır. Eğitim vizyonumuzun ikinci ayağını, İslam ekonomisi oluşturmaktadır. Çalışmalar, İslam ekonomisinin teorik zemininden İslami finansın ve özellikle katılım bankacılığının pratik uygulamalarına kaymıştır. Bu enstitü ile hedeflerimizden birisi, bu eksen kaymasını düzeltmek ve İslami finansın altyapısını oluşturması gereken teorik zemin üzerine yoğunlaşmaktır. Üçüncü ve son ayak İslami finans alanıdır."

- "Hedefimiz, İslami finans kurumlarının daha iyi çalışmasını sağlamak"

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özvar, enstitünün eğitim bağlamında önemli hedeflerinden bir diğerinin, mezun verdiği öğrencilerin İngilizce ve Arapça dillerini akademik araştırma ve yayın yapabilecek seviyede bilmesi olduğunu belirterek, eğitimde söz konusu dilleri zorunlu tutarak ve gerekli eğitim imkanını öğrencilere sağlayarak bu engeli aşmaya planladıklarını kaydetti.

Özvar, enstitünün nihai hedefinin, yapılacak araştırma çalışmalarıyla alandaki eksiklikleri gidermek, İslami prensipler ışığında teorik bir İslam ekonomisi zemini inşa etmek ve mevcut İslami finans kurumlarının daha iyi çalışmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

- "Bu enstitü başarılı olacak, ilerleyecek ve bir fakülteye dönüşecek"

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan da İslam ekonomisi ve finansının çok hızlı büyüyen bir alan olduğunu söyledi.

İslam ekonomisi ve finansının Türkiye’de geç başlamasına rağmen hızlı büyüdüğüne dikkati çeken Aşan, bu alana çeşitli kurumlar tarafından yoğun ilgi gösterilmeye başlandığını anlattı.

Aşan, sektörün ihtiyacı olan insan kaynağını yetiştirmenin de önemine işaret ederek, sektöre yönelik insan kaynağı yetiştirilmesinin Türkiye’de de önemli bir problem olduğunu vurguladı.

İnsan kaynağı ihtiyacını karşılamak için çok kısa sürede Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü'nü kurduklarını aktaran Aşan, "Bu enstitü, bizim için bir başlangıç. Bu enstitü başarılı olacak, ilerleyecek ve bir fakülteye dönüşecek." dedi.

- "İslam ekonomisi ve İslami finans haritasında, İstanbul'un çok önemli bir yeri olmalı"

Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi'nin İstanbul'u bir finans merkezi yapma projesi olduğunu belirterek, merkezi kısa sürede bitireceklerini aktardı.

İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin bilgiler veren Aşan, "İki alanı, bu yeni kuracağımız finans merkezinin içine oturtmayı düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi finansal teknolojiler alanı, diğer bir alan da İslami finans olacak." diye konuştu.

Aşan, İstanbul'un, fethinin müjdelendiği bir şehir olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Fetih müjdelenen şehirde bizim, özellikle bu tür alanlarda burada olmamız benim açımdan kabul edilemez bir şey. Bunu çok daha ileriye götürüyor olmamız lazım. Özellikle bu İslam ekonomisi ve İslami finans haritasında, İstanbul'un çok önemli bir yerinin olması lazım. Zaten önemli bir yerimiz var, onun farkındayız ama bunu daha lider konuma, daha üst konuma taşıyor olmamız lazım."

- "Enstitü, lisansüstü programlarını 3 dilde düzenleyecek"

MÜİSEF Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Boynukalın ise MÜİSEF’in en önemli amacının, İslam ekonomisi ve finansı alanında yüksek lisans ve doktora programları açarak uluslararası sahada söz sahibi olacak bilim insanları yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Enstitünün, lisansüstü programlarını bu hedefe uygun bir şekilde Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere 3 dilde düzenleyeceğini aktaran Boynukalın, "Enstitü, mezun edeceği öğrencilere ekonomi, finans, tarih ve İslam hukuku alanlarındaki disiplinlerarası çalışmalarla üst düzeyde İslam ekonomisi ve finansı formasyonu kazandırmayı hedeflemektedir.” dedi.

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