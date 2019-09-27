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İslam İşbirliği Teşkilatı Borsalar Forumu 13. Toplantısı yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2019 17:15 | Son Güncelleme

Forum'da S&P İİT/İSEDAK 50 İslami Endeksi Fonu’nun lansmanı gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Borsalar Forumu 13. toplantısında S&P İİT/İSEDAK 50 İslami Endeksi Fonu’nun lansmanı gerçekleştirildi.
Borsa İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamaya göre yurt dışından konuşmacıların da
katılımıyla 26 Eylül Perşembe günü Borsa İstanbul’un ev sahipliğinde Conrad İstanbul Bosphorus
Otel’de gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Borsalar Forumu'nda S&P İİT/İSEDAK 50 İslami Endeksi Fonu’nun lansmanı
gerçekleştirildi.
İİT üyesi ülkelerin borsa, takas ve saklama
kuruluşlarının yetkilileri ve temsilcileri katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari işbirliği Daimi
Komitesi (İSEDAK) Sekretaryası Direktörü Selçuk Koç, Forum kapsamında İİT Altın Borsası ve Endeks görev gücü çalışmalarının İSEDAK
kararlarının hayata geçirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
Borsa İstanbul Genel Müdür Vekili Mehmet Gönen de İslam ülkelerinden
toplantıya katılan temsilcilere teşekkür ettiğini kaydederek, “Borsa İstanbul yönetimi olarak İİT Borsaları, Takas ve
Saklama Kuruluşları arasında tecrübe ve bilgi paylaşımının son derece yararlı olduğunu ve birlikte
hareket etmenin belirlenen ortak hedeflere ulaşmayı hızlandırdığını, İİT Borsalar Forumu’nun bu
konuda önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gönen, konuşmasında halen devam etmekte olan İİT Endeks projesi kapsamında S&P
İİT/İSEDAK 50 İslami Endeks Fonu’nun kurulmasının önemli bir başarı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:
“İİT Borsalar Forumu kapsamında halen devam etmekte olan İİT Altın Borsası projesi ile ilgili
de altına dayalı ETF veya benzeri ürünlerin İİT Borsalarında işlem görmesi, Takasbank tarafından
geliştirilen Altın Transfer Projesinin İİT ülkeleri ölçeğine taşınması gibi yeni açılımlar
değerlendirilebilir. İİT Borsalar Forumu mevcut projelerle ilgili başarılı çalışmalarının yanı sıra
gündemine yeni projeler de ekleyerek İİT sermaye piyasası kuruluşları arasındaki iş birliğini
geliştirmeye devam edecektir.”

Toplantıda borsaların en iyi örnek uygulamalarının başlığı altında Borsa İstanbul, Tahran Borsası, Endonezya Borsası ve Pakistan Takas
Kuruluşu sunumlarını gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada sürdürülebilirlik konusunda çalışmak üzere Borsa İstanbul, Pakistan ve Endonezya Borsalarından oluşan yeni bir görev gücü oluşturulduğu kaydedildi.

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