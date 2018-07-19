İslam Kalkınma Bankasına yeni marka kimliği

İslam Kalkınma Bankası (İKB) modern değerlerini, stratejisini ve 57 üyesiyle ilişkilerini daha iyi yansıtmak amacıyla yeni marka kimliğini hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük çok uluslu ve çok taraflı kalkınma bankalarından İKB, önemli bir stratejik reform gerçekleştirerek, yeni marka kimliğini oluşturdu.

Eski Suudi Arabistan Hac Bakanı ve İKB Başkanı Bandar Hajjar liderliğinde tasarlanan ve bankanın geleneksel rolünü yeniden dizayn eden yeni kimlik, kurumun modern değerlerini, stratejisini ve 57 üyesiyle ilişkilerini daha iyi yansıtmayı amaçlıyor.

Bankanın ortaklıklarını, teknolojiyi, yenilikleri ve küresel katılımı modernleştirici programı merkezine alan yeni marka kimliği, kurum mirasının temel değerlerini korurken, moderniteye, bağımsızlığa ve şeffaflığa işaret ediyor.

İKB'nin gelecek kimliğini uluslararası topluma sunmak için tasarlanan kimlik, bankayı küresel çapta daha tanınır hale getirmeyi hedefliyor.

Banka, yeni marka kimliği ve gelecek vizyonuyla uyumlu "www.isdb.org" web sitesini de yeniden düzenledi.