"İslam ülkeleri arasında ortak kripto para sistemi kurulabilir"

İSTANBUL (AA) - ALİ ATAR - Uluslararası İş Forumu (IBF) Genel Başkanı Erol Yarar, IBF'de İslam ülkeleri arasında ticarette kullanılacak bir kripto para sistemini gündeme getireceklerini belirterek, "İslam ülkeleri arasında ortak bir kripto para sistemi kurulabilir." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilecek MÜSİAD EXPO kapsamında, "Dünya Para Sisteminde Çoğulculuk ve Adalet" ana temasıyla 22. Uluslararası İş Forumu (International Business Forum - IBF) 20 Kasım'da düzenlenecek.

Etkinlikte "Uluslararası Para Sistemi'nin Reformu ve Makul ve Adaletli İktisadi, Düzen Tasarımı" ile "Uluslararası Ticaret ve Para Sistemi'nde Blockchain Teknolojisinin Konumu" başlıklı iki oturum gerçekleştirilecek. Dünya ekonomisinin en yeni gündem konularının masaya yatırılacağı etkinlikte, blockchain sistemi bir çıkış yolu olarak tartışmaların odak noktasını oluşturacak.

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- "İslam ülkeleri arasında IMF benzeri bir fon kurulmalı"

IBF Başkanı Erol Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IBF'nin Müslüman milletler arasında güncel ekonomik gelişmeler ve gündem konuları ışığında global iş ağının kurulmasını amaçlayan bir platform olduğunu söyledi.