İSTANBUL (AA)- İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi, uluslararası eğitim programları kapsamında, İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi (CIBAFI) ile İslami Finansal Kuruluşlar İçin Stres Testi Teknik Çalıştayı düzenledi.

CIBAFI’den yapılan açıklamaya göre, çalıştay, İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

CIBAFI İdari ve Finans Direktörü Zainab Al Owainaty ve İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi uzmanı Arda Tekirdağ'ın açılışını yaptığı çalıştayda Azerbaycan, Sudan, Libya, Gana, Etiyopya, ABD, Kuveyt ve Türkiye’den İslam bankacılığı, finansal kuruluşlar, uluslararası kuruluşlar, düzenleyici ve denetleyici makamlardan katılımcılar hazır bulundu.

Atölye çalışması boyunca katılımcılar, çeşitli sayıda risk türü ve vaka çalışmaları üzerine Uluslararası Para Fonu, ABD, Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kuveyt Finans Evi ve PwC Türkiye'nin üst yöneticilerinin deneyimlerini dinleme fırsatı yakalayacaklar. Ayrıca, katılımcılar stres testi tekniklerinin sermaye planlama ve sermaye yönetiminde oynadığı kritik rolü ve düzenleyici otoritelerin endüstri çapında stres testini yönetmedeki rolünü de inceleyecekler.