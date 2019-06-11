FİNANS

“İslami Finansal Kuruluşlar İçin Stres Testi Teknik Çalıştayı”

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2019 17:30 | Son Güncelleme

CIBAFI Genel Sekreteri Abdelilah Belatik: - “Stres testi, İslami finans kuruluşlarının beklenmeyen ters gelişmelerden haberdar olmaları ve bu durumların üstesinden gelmek için hangi önlemlerin alınması gerektiği konusunda yardımcı oluyor” - İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi Yöneticisi Ergün Merüç: - “Bu çalıştayın, küresel uzmanların deneyim paylaşımını ve sektördeki mevcut uygulamaların tartışılmasını içeren çeşitli oturumları ile katılımcılara önemli tecrübeler sağlayacağından eminiz”

İSTANBUL (AA)- İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi, uluslararası eğitim programları kapsamında, İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi (CIBAFI) ile İslami Finansal Kuruluşlar İçin Stres Testi Teknik Çalıştayı düzenledi.

CIBAFI’den yapılan açıklamaya göre, çalıştay, İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

CIBAFI İdari ve Finans Direktörü Zainab Al Owainaty ve İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi uzmanı Arda Tekirdağ'ın açılışını yaptığı çalıştayda Azerbaycan, Sudan, Libya, Gana, Etiyopya, ABD, Kuveyt ve Türkiye’den İslam bankacılığı, finansal kuruluşlar, uluslararası kuruluşlar, düzenleyici ve denetleyici makamlardan katılımcılar hazır bulundu.

Atölye çalışması boyunca katılımcılar, çeşitli sayıda risk türü ve vaka çalışmaları üzerine Uluslararası Para Fonu, ABD, Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kuveyt Finans Evi ve PwC Türkiye'nin üst yöneticilerinin deneyimlerini dinleme fırsatı yakalayacaklar. Ayrıca, katılımcılar stres testi tekniklerinin sermaye planlama ve sermaye yönetiminde oynadığı kritik rolü ve düzenleyici otoritelerin endüstri çapında stres testini yönetmedeki rolünü de inceleyecekler.

- “Bu çalıştay, pratik uygulamalarda rehberlik etmeyi amaçlamaktadır”

Açıklamada görüşlerine yer verilen CIBAFI Genel Sekreteri Abdelilah Belatik, 2018 yılında CIBAFI Küresel Forumu’nu başarılı bir şekilde gerçekleştirdikleri İstanbul’da tekrar bulunmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Çalıştayı, İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlediklerini aktaran Belatik, şunları kaydetti:

“Bu girişim, CIBAFI’nin 2019-2022 yılları planlaması için yeni stratejik planının bir parçasıdır ve CIBAFI’nin, İslami finans endüstrisindeki insan kaynaklarının becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Stratejik Mesleki Güçlendirme Amaçlarına dahil edilmiştir. Hızla değişen makroekonomik ortam göz önüne alındığında, Stres Testi, İslami finans kurumlarının beklenmeyen ters gelişmelerden haberdar olmaları ve bu durumların üstesinden gelmek için hangi önlemlerin alınması gerektiği konusunda yardımcı oluyor. Bu nedenle, bu çalıştay katılımcıların stres testi anlayışını geliştirmeyi ve stres testi standartlarında ele alınan konuların pratik uygulamalarında onlara rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.”

- “Küresel ekonomik ve finansal zorluklarla ilgili analizleri organize eden düşünce platformuyuz”

İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi Yöneticisi Ergün Merüç ise CIBAFI ile iş birliği yaparak, İstanbul'da bu teknik çalıştayı düzenlemenin büyük bir zevk olduğunu belirtti.

İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezinin kuruluşundan bu yana merkezi bankacılık konularına özel bir vurgu yaparak küresel ekonomik ve finansal zorluklarla ilgili tartışmaları ve analizleri organize eden bir düşünce platformu olduğunu ifade eden Merüç, merkezin başarıyla hizmetlerine devam ettiğine dikkati çekerek, “Bu çalıştayın, küresel uzmanların deneyim paylaşımını ve sektördeki mevcut uygulamaların tartışılmasını içeren çeşitli oturumları ile katılımcılara önemli tecrübeler sağlayacağından eminiz” ifadelerini kullandı.

PARTNERAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görünAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görün
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Çimento sektörünün ihracatı beş ayda yüzde 60 yükseldiÇimento sektörünün ihracatı beş ayda yüzde 60 yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Bu otelin dünyada eşi benzeri yok!

Bu otelin dünyada eşi benzeri yok!

Çiftçiye müjde! Litresi 100 euro

Çiftçiye müjde! Litresi 100 euro

Vatandaşa uyarı: İndirimde son 20 gün

Vatandaşa uyarı: İndirimde son 20 gün

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

"Raylı sistemler şirketlerinin tanıtımı için lobi oluşturacağız"

"Raylı sistemler şirketlerinin tanıtımı için lobi oluşturacağız"

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜRKONFED Başkanı Turhan: Teknolojiyi tüketen değil üreten ülke olmalıyız

TÜRKONFED Başkanı Turhan: Teknolojiyi tüketen değil üreten ülke olmalıyız

THY pilot yetiştirme yaş sınırını 30'a indirdi, birçok kişi yükseltilmesini istiyor

THY pilot yetiştirme yaş sınırını 30'a indirdi, birçok kişi yükseltilmesini istiyor

PayU iyzico’yu 165 milyon dolara satın aldı

PayU iyzico’yu 165 milyon dolara satın aldı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Çimento sektörünün ihracatı beş ayda yüzde 60 yükseldi

Çimento sektörünün ihracatı beş ayda yüzde 60 yükseldi

Pegasus GM Mehmet Nane IATA Yönetim Kurulu’nda

Pegasus GM Mehmet Nane IATA Yönetim Kurulu’nda

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.