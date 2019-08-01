FİNANS

İşlenmiş meyve sebzede Uzak Doğu hedefi

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2019 10:50 | Son Güncelleme

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak: - "Amacımız meyve sebze mamulleri ihracatımızın en az yüzde 25'inin Uzak Doğu ülkelerine yapılması. URGE Projemiz bu anlamda bize yol gösterecek"

İZMİR (AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, işlenmiş meyve ve sebze ürünlerinde ihracatın artırılması amacıyla Ticaret Bakanlığı desteğiyle Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) Projesi'nin başlatıldığını belirterek, ilk hedeflerinin Uzak Doğu'ya ihracatı artırmak olduğunu bildirdi.

Uçak, yaptığı açıklamada, yıllık 1,6 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip meyve sebze mamulleri sektörünün, turşu, salça, sos, hazır gıda, dondurulmuş, kurutulmuş ve konserve edilmiş meyve ve sebzeler, reçel, meyve suyu, su ve diğer içecekler alanlarında önemli bir potansiyele sahip olduğuna işaret etti.

Birlik bünyesinde daha önce taze üzüm ve kiraz ihracatçılarının kümelenerek yürüttüğü URGE Projesi’yle önemli kazanımlar elde edildiğini ifade eden Uçak, işlenmiş meyve sebze ile özellikle Uzak Doğu pazarına yönelik çalışma yapacaklarını kaydetti.

Türkiye’nin meyve sebze mamulleri ihracatında ana ihraç pazarlarının Avrupa, Amerika ve Ortadoğu ülkeleri olduğunu aktaran Uçak, şöyle konuştu:

"İşlenmiş meyve sebze ürünlerine yönelik URGE Projesi ile Hindistan, Çin, Japonya, Güney Kore, Malezya, Endonezya başta olmak üzere Uzak Doğu pazarında konumumuzu güçlendirmek istiyoruz. Uzak Doğu ülkelerinin dünya nüfusundaki payı yüzde 50'ye yaklaşırken Türkiye’nin 2018 yılında gerçekleştirdiği 1,6 milyar dolarlık meyve sebze mamulleri ihracatında Uzak Doğu ülkelerinin payı yüzde 5,5 seviyesinde. Amacımız meyve sebze mamulleri ihracatımızın en az yüzde 25’inin Uzak Doğu ülkelerine yapılması. URGE Projemiz bu anlamda bize yol gösterecek.”

Uçak, Türk ihracatçılarının uluslararası rekabetçiliğini geliştirmeyi amaçlayan URGE Projelerine, Ticaret Bakanlığının yüzde 75’e varan oranlarda destek verdiğine dikkati çekerek, tüm firmaların üretimlerinin en az yüzde 50’sini ihraç edebilecekleri bir yapıya kavuşmalarını amaçladıklarını bildirdi.

TİM verilerine göre Türkiye, 2018 yılında 1 milyar 564 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihraç etti. Meyve suları 279 milyon dolarlık ihracatla zirvede yer aldı. Su ve gazlı içeceklerden 255 milyon dolar, konserveden ise 230 milyon dolar ihracat geliri elde edildi. Türkiye, 2018 yılında Almanya, Irak ve ABD başta olmak üzere 177 ülkeye meyve sebze mamulü ihraç etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ege İhracatçı Birlikleri ihracat Meyve sebze

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