İşlenmiş meyve sebzede Uzak Doğu hedefi

İZMİR (AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, işlenmiş meyve ve sebze ürünlerinde ihracatın artırılması amacıyla Ticaret Bakanlığı desteğiyle Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) Projesi'nin başlatıldığını belirterek, ilk hedeflerinin Uzak Doğu'ya ihracatı artırmak olduğunu bildirdi.

Uçak, yaptığı açıklamada, yıllık 1,6 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip meyve sebze mamulleri sektörünün, turşu, salça, sos, hazır gıda, dondurulmuş, kurutulmuş ve konserve edilmiş meyve ve sebzeler, reçel, meyve suyu, su ve diğer içecekler alanlarında önemli bir potansiyele sahip olduğuna işaret etti.

Birlik bünyesinde daha önce taze üzüm ve kiraz ihracatçılarının kümelenerek yürüttüğü URGE Projesi’yle önemli kazanımlar elde edildiğini ifade eden Uçak, işlenmiş meyve sebze ile özellikle Uzak Doğu pazarına yönelik çalışma yapacaklarını kaydetti.

Türkiye’nin meyve sebze mamulleri ihracatında ana ihraç pazarlarının Avrupa, Amerika ve Ortadoğu ülkeleri olduğunu aktaran Uçak, şöyle konuştu: