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İsmail Gülle TİM Başkanlığı için adaylığını açıkladı

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 20:47 | Son Güncelleme

TİM Tekstil Sektörü Kurulu Başkanı İsmail Gülle, 30 Haziran’da yapılacak Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlık seçimi için adaylığını açıkladı.

İstanbul, 11 Haziran (DHA) - TİM Tekstil Sektörü Kurulu Başkanı İsmail Gülle, 30 Haziran’da yapılacak Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlık seçimi için adaylığını açıkladı.
Çırağan Sarayı’nda düzenlediği toplantıda projeleri paylaşan Gülle, “Öncelikle hedefimiz ihracatın kilogram değerini 4 dolar seviyesine çıkaracak atılımlar için vizyon oluşturmak. Ayrıca ihracatçı sayısı yüzbinlerle anılacak bir Türkiye hedefimiz var. Çünkü amacımız dış ticaret fazlası veren Türkiye'dir. Bundan sonra ihracatçının sağladığı kaynakları doğrudan ihracatçının hizmetine sunacağız, sorunları çözen ve vizyon oluşturan insan kaynağı ile geleceğe doğru yürüyeceğiz. İhracatçının gücüyle yaratılan ne varsa ihracatçıya misliyle vereceğiz” dedi.
Toplantıya katılan TOBB Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, GATHİB Başkanı Fikret Kileci, Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, ATHİB Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, İTHİB Başkan Yardımcısı Fatih Bilici ve Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçı Birlikleri Başkan Yardımcısı Başaran Bayrak, İsmail Gülle’ye destek verdiklerini açıkladı.
Toplantıda projelerini sıralayan Gülle, “Bugün 20 yılı aşkın süredir verdiğimiz çabaların taçlandığı bir gündür. Bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı’na adaylığımı resmen açıklıyorum” dedi. Adaylık kararını tek başına vermediğini dile getiren Gülle, çıktıkları yolda kendisine destekleriyle cesaret verenlerin ihracatçı ailesinin gönül ve inanç birliği ile aday olduğunu ekledi.

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