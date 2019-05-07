FİNANS

İSMMMO yeni yönetimini seçecek

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

İSMMMO'nun 12 Mayıs'ta toplanacak genel kurulunda yönetim için sandık başına gidilecek - Meslekte Birlik Grubu'nun başkan adayı Ethem Yüksel Kahveci: - "Meslek camiasının hak ettiği saygınlığa kavuşturulmasını amaçlıyoruz. İSMMMO'yu cazip hale getirmek istiyoruz" - "Tüm meslektaşlarımızın seçimlere katılımını talep ediyoruz. Bu nedenle "Mesleğe Sahip Çık, Oy Ver" sloganını kullanıyoruz" - "Mesleğin sorunlarını ancak mesleği bizzat icra eden yöneticiler çözebilir. Oda yöneticiliğini profesyonel mesleğe çeviren ufku dar zihniyetten kurtulmak için meslektaşlarımızdan oy istiyoruz" - "Mesleki sorunlarınızın temelinde güncelliğini kaybetmiş ve yenilenmesi şart olan 3568 sayılı meslek yasamız yatmakta. Mevcut yasamızın en kısa zamanda TBMM'de ele alınmasını sağlayacağız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) seçimlerinde Meslekte Birlik Grubu'nun adayı Ethem Yüksel Kahveci, meslek camiasının hak ettiği saygınlığa kavuşturulmasını amaçladıklarını belirterek, "İSMMMO'yu cazip hale getirmek istiyoruz." dedi.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) üyeleri 11-12 Mayıs günü toplanacak genel kurulda oda yönetimini belirlemek için sandık başına gidecek.

AA'ya konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Meslekte Birlik Grubu Adayı Ethem Yüksel Kahveci, meslek ve meslektaş öncelikli bir yaklaşımı yönetime hakim kılmak için aday olduğunu söyledi. Öncelikle siyasallaşmadan meslek camiasının hak ettiği saygınlığa kavuşturulmasını amaçladıklarını belirten Kahveci, "İSMMMO'yu cazip hale getirmek istiyoruz." yorumunu yaptı.

Yaklaşık 43 bin üyenin seçimde oy verme hakkına sahip olduğunu kaydeden Kahveci, tüm meslektaşlardan seçimlere katılımını talep ettiklerini bu nedenle "Mesleğe Sahip Çık, Oy Ver" sloganını kullandıklarını kaydetti.

Kahveci, 2016 yılı genel kurul rakamlarına göre 38 bin 195 meslek mensubundan sadece 15 bin 784'ünün sandık başına geldiğini belirterek, "Bunda Meslekte Birlik Grubu olarak bizim de hatalarımız var. Sesimizi yeterince duyuramıyoruz. Ama daha önceden yapılan hataları tekrarlamamaya özen gösterdik, şu ana kadar da tekrarlamadık." diye konuştu.

2 yıldır bu seçimlere hazırlandıklarını kaydeden Kahveci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meslek yasamızın kabulünden bugüne kadar uzun yıllar geçti, ama meslek camiamız maalesef hak ettiği saygınlığa kavuşamadı. Bu durumun sebebi, kurulduğu günden bugüne kadar TÜRMOB ve İSMMMO’yu yöneten meslekten ve meslektaşlıktan uzak yönetimlerdir. Mesleğin sorunlarını ancak mesleği bizzat icra eden yöneticiler çözebilir. Oda yöneticiliğini profesyonel mesleğe çeviren ufku dar zihniyetten kurtulmak için meslektaşlarımızdan oy istiyoruz."

Kahveci, İSMMMO'nun 30 yıldır meslek ve meslektaş ekseninde uygulamaya koyduğu ve fayda getirdiği bir tane projesi olmadığını ifade ederek, "Bu odanın işi, gücü devlet kanun çıkartır, tebliğ, yönetmelik yayınlar. İSMMMO'da bunun yayınını yapar. Ama biz İSMMMO'nun devlet ile aynı masada fikri ve teknik manada mücadele etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'de mali müşavir artış oranı yüzde 8-12"

Kahveci, Türkiye'deki yıllık ticaret hacmi artış oranının yüzde 3-4 civarında, mali müşavir artış oranının ise yüzde 8-12 olduğunu belirterek, "Mali müşavir artış oranının ticaret hacminin çok çok üzerinde olması, sektörde haksız rekabet olmasını, pazarın daralmasını, itibar problemini ve pazar daralmasını beraberinde getiriyor." şeklinde konuştu.

İSMMMO'da haksız rekabet biriminin olduğunu ve kasıtlı olarak oda tarafından çalıştırılmadığının altını çizen Kahveci, "Eğer haksız rekabet birimini çalıştırırsa milletin belgelerini iptal ettirmek zorunda kalır. Milletin belgeleri iptal olunca kendilerine oy verecek kişilerin ayağına kurşun sıkmış olur. Biz oy kaygısı ile hareket etmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kahveci, seçim vaatlerini şu şekilde sıraladı:

"Mesleki sorunlarınızın temelinde güncelliğini kaybetmiş ve yenilenmesi şart olan 3568 sayılı meslek yasamız yatmakta. Bu nedenle mevcut yasamızın en kısa zamanda TBMM'de ele alınmasını sağlayacağız. Söz konusu yasada yapılacak düzenlemeler ve yeni yönetmeliklerle birçok sorun çözülecektir. Mali tatilin anlamlı ve uygulanabilir olması için yeni düzenlemeler yapılacaktır. Mesleğin itibarını artıracak adımlar atacak, mesleği günün koşullarına göre tekrar kurgulayacağız. Meslektaşın, müteselsil sorumluluk kapsamında Maliye ve SGK incelemelerinde mağdur olmasını önleyecek düzenleme talep edilecek, müteselsil sorumluluğun kapsamının daraltılması sağlanacaktır. İş hukukundaki sürelere paralel mücbir sebep düzenlemesi yapılacak.

Nispi temsilin, odanın tüm organlarında uygulanması sağlanacak, hiçbir kimse ya da grup ötekileştirilmeyecek. Mesleki dayanışma fonu kurulacaktır. Bu fondan vefat eden meslek mensuplarının çocuklarına eğitim bursu verilecek. Haksız rekabet sorununu çözecek standartlar getirilecek, büro standartları oluşturulacak. Mesleki eğitimleri artıracağız. Bu eğitimlerden ücret alınmayacak. Söz konusu eğitimler 5 yıldızlı otellerde değil, aynı ihtiyacı gören kamu kurum ve kuruluşlarının salonlarında yapılacak. Bedelsiz iş yüküne her platformda hayır diyeceğiz. Bordrolu çalışan meslek mensupları için asgari ücret tarifesi yayınlanmasını talep edeceğiz. Bordrolu çalışanlar ve mesleğe yeni başlayanların oda aidatlarında indirim yapılmasını sağlayacağız. Maliye vesayeti kaldırılacak, mesleki düzenlemelerin KGK tarafından yapılması sağlanacak. Tahsilat sorunu TÜRMOB öncülüğünde odalar ve bankalar arasında yapılacak protokoller ile çözülecek."

Mesleki ihtiyaç planlaması ile mesleğe girişlerin kontrol altına alınacağını ve kamudan sınavsız geçişlerin tamamen kaldırılacağının altını çizen Kahveci, "Oda kaynaklarının meslektaş lehine kullanımını sağlayacağız. Huzur haklarında bütçelerde artışa gidilmeyecek. Şeffaf, tahlil edilebilir mali tablolar karşılaştırmalı olarak odanın sitesinde yayınlanacak." değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

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