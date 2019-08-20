FİNANS

İSO 1000'e ambalaj sektöründen 61 firma

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2019 13:18 | Son Güncelleme

Ambalaj sektörü, 2017 yılında İSO 1000 listesinde 53 ambalaj firması yer alırken, geçen yıl bu rakam yüzde 15'lik artışla 61 firmaya çıktı

İSTANBUL (AA) - Ambalaj sektöründe 2017 yılında İSO 1000 listesinde 53 ambalaj firması yer alırken, 2018 yılında bu rakam yüzde 15'lik artışla 61 firmaya yükseldi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği'nden (ASD) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan İSO Birinci 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluş listelerinin toplamında 35'i ASD üyesi olmak üzere 61 ambalaj sektörü firmasının yer aldığı 2017 yılında ise İSO 1000'de 30'u ASD üyesi 53 ambalaj firmasının bulunduğu belirtildi.

İSO 1000'de yer alan ambalaj firmalarının gerçekleştirdiği üretimden satışlar bir önceki seneye göre yüzde 56,30 artışla 37,46 milyar liraya yükseldi. Söz konusu firmaların ihracatları yüzde 30,32 artışla 1,31 milyar dolar olurken, çalışan sayıları da yüzde 20,04 artış göstererek 20 bin 147 kişiye çıktı.

Ambalaj sektöründeki firmaların üretimden satışları İSO 1000 listesindeki firmaların üretimden satışlarının yüzde 3,7'si olurken, ihracatlarının yüzde 1,6'sını, çalışan sayılarının da yüzde 2,2'sini oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, ihracatın sektör için çok önemli olduğunu, Türkiye'de üretilen ambalajların en az yarısını ihraç etmeleri gerektiğini belirtti.

Geçen yıl 23 milyar dolar pazar büyüklüğüne ve 4,6 milyar dolarlık ihracat gelirine ulaşan ambalaj sektöründe yaşanan büyümenin devam ettiğini belirten Sarıbekir, büyümenin odağında ihracatın yer aldığını kaydetti.

Türkiye'nin ambalaj sektöründeki gücünü tüm dünyaya göstermek için sektör olarak çok çalıştıklarını kaydeden Sarıbekir, "2023 için 10 milyar dolar ihracat hedefi koyduk. Bu hedefe ulaşmak için geleneksel pazarlarımızda güçlenmenin yanı sıra yeni pazar arayışlarına devam etmemiz ve katma değerli üretimi öne çıkarmamız gerekiyor. Türkiye'de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sarıbekir, İSO 1000 listesine giren tüm ambalaj üreticilerini tebrik etti ve başarılı çalışmalarının devamını diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ambalaj Sanayicileri Derneği

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