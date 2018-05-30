İSO 500'de Gaziantep'ten 24 firma yer aldı

GAZİANTEP (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2017 Araştırması'na göre Gaziantep'ten 24 firma, ilk 500 firma arasına girme başarısını gösterdi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasına girerek, ülke kalkınmasının en büyük aktörleri arasında yer alma başarısını gösteren firmaları kutladı.

Dünyada yaşanan siyasi gerilimler, bölgemizdeki Jeopolitik koşullar ve rekabetin en üst seviyede yaşandığı bir dönemde, Gaziantepli sanayicilerin üretime, istihdama ve ihracata devam ettiğini belirten Ünverdi, "Bugünün şartlarında, hele ki dünya coğrafyasının en kritik noktasında olup da başarı öyküleri yazmak kolay değildir. Gaziantep, şartlar ne olursa olsun azim ve kararlılıkla ülkemizin lokomotif kentleri arasında yer almayı sürdürmektedir. Sanayicilerimiz gece gündüz, 7 gün 24 saat çalışmak suretiyle katma değer üretmeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.