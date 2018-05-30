FİNANS

İSO 500'e Sakarya'dan 29 firma girdi

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 21:20 | Son Güncelleme

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ: -"Her geçen yıl ilimizden daha fazla firmanın yer almasından mutluluk ve gurur duyuyoruz. Biz artık biliyoruz ki üretmeden büyüyemeyiz. Ülke olarak büyümenin ve gelişmenin yolunun üretmekten, ürettiğini dünyaya tanıtmak ve pazarlamaktan geçtiğini biliyoruz. Ürettikçe daha büyük başarılar elde edeceğiz"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında Sakarya'dan 29 firmanın yer aldığını bildirdi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)" araştırmasının 2017 sonuçlarını değerlendiren Altuğ, İSO tarafından her yıl açıklanan Türkiye’nin ilk 500 firması arasına 2017 yılı verilerine göre Sakarya'dan toplam 29 firmanın girdiğini, listede yer alan firmaların Sakarya'nın gururu olduğunu belirtti.

İSO ilk 500 Sanayi Kuruluşu ile ilgili anket araştırmasında, merkezi Sakarya'da olup odaya kayıtlı 8 firma, Şubesi Sakarya'da olup odaya kayıtlı 19 firma ve Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı 2 firma olmak üzere 29 üyenin yer aldığını ifade eden Altuğ, şöyle devam etti:

"Bir önceki yıl ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına Sakarya'dan toplam 24 firmamız girmişti. Her geçen yıl ilimizden daha fazla firmanın yer almasından mutluluk ve gurur duyuyoruz. Biz artık biliyoruz ki üretmeden büyüyemeyiz. Ülke olarak büyümenin ve gelişmenin yolunun üretmekten, ürettiğini dünyaya tanıtmak ve pazarlamaktan geçtiğini biliyoruz. Ürettikçe daha büyük başarılar elde edeceğiz."

Türkiye'nin en büyük firmaları arasına giren şirketlerin aynı zamanda en çok ihracat yapan firmalar olduğunu da vurgulayan Altuğ, "Bu anlamda 29 firma kentimizin gururu olmuştur. Gelecek yıllarda daha çok Sakaryalı kuruluşun bu listede yer alacağına inanıyorum. Vergilerini Sakarya'ya yatırmalarını da isteriz. Firmalarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Akgün Altuğ İSO 500 SATSO

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