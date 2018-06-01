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İSO 500'ün yaklaşık yüzde 10'u yenilendi

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 10:57 | Son Güncelleme

"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesine geçen yıl 46 şirket yeni giriş yaptı - Listenin ilk 5'inde 4 otomotiv şirketi yer aldı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Araştırması''na göre, geçen yıl 46 şirketin İSO 500'e ilk kez girmesiyle listenin yaklaşık yüzde 10'u yenilenmiş oldu.

AA muhabirinin İSO'nun "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"ndan derlediği bilgilere göre, 2016 listesinde yer almayan 46 şirket, geçen yıl ilk 500'e girmeyi başardı.

Listeye yeni giren 46 şirketin, 25'i İSO İkinci 500'den yükselen, 21'i de İSO 1.000 dışından gelen şirketlerden oluştu.

Bu arada, geçen yıl isminin açıklanmasını istemeyen şirket sayısı 24 olarak gerçekleşti.

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- Listede en fazla düşüş yaşayan şirketler

İSO 500 çalışmasına göre, 2017'de sıralamada en fazla düşüş kaydeden şirket 246 basamak gerilemeyle Stackpole International Otomotiv Ürünleri Ltd. Şti. oldu.

219. sıradan 465. sıraya gerileyen Stackpole International Otomotiv Ürünleri'ni, 212 sıra düşüş kaydeden Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. AŞ, 197 basamak düşen Ümran Çelik Boru Sanayii AŞ ve 187 sıra gerileyen Trakya Yenişehir Cam Sanayii AŞ izledi.

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- Sıralamada yerini koruyanlar

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), 2016'da olduğu gibi geçen yıl da listenin zirvesindeki yerini korudu. Sıralamada yerini koruyan diğer şirketler 2'nci olan Ford Otomotiv Sanayi AŞ, 9'uncu sıradaki İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi AŞ ve 20'nci sıradaki Aselsan Elektronik San. ve Tic. AŞ olarak kayıtlara geçti.

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ, Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. AŞ, Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhr. İth. ve Tic. AŞ, Gürteks İplik San. ve Tic. AŞ ve Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi AŞ de sıralamada yerini koruyan diğer şirketler oldu.

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- Listenin ilk 5'inde 4 otomotiv devi yer aldı

Araştırmaya göre, ilk 10 şirket arasında yer alan 5 otomotiv şirketi listeye damgasını vurdu. Listede 2'nci sırada Ford Otomotiv, 3'üncü sırada bir önceki yıla göre 3 basamak yükselen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ bulunuyor.

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası AŞ ve Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları AŞ, 2017'de bir önceki yıla kıyasla birer basamak gerileyerek 4'üncü ve 5'inci, Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. AŞ de 10'uncu sırada yer aldı.

Öte yandan, İSO 500 listesinin ilk 3'ünde 2 Koç Topluluğu şirketi bulunuyor.

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- TMSF'deki şirketler de İSO 500'de

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen şirketlerden İstikbal Mobilya, Küçükbay Yağ ve Deterjan, Aynes Gıda, Boyteks Tekstil, Naksan Plastik, Boyçelik Metal, HES Hacılar Elektrik ve Form Sünger'in de aralarında bulunduğu bazı şirketler de İSO 500'de yer aldı.

2016'da "İSO 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında yer almayıp 2017'de Birinci 500'e giren kuruluşlar şöyle:

2017 Sıra No Unvan 99 Kayseri Şeker Fabrikası AŞ 107 Tosyalı Filmaşin ve İnşaat Demir Üretim Sanayi AŞ 121 Indorama Ventures Corlu Pet Sanayi AŞ 126 Pro Yem San. ve Tic. AŞ 136 Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri San. Tic. AŞ 145 Atakaş Çelik San. ve Tic. AŞ 156 İstanbul Denizcilik Gemi İnşa San. ve Tic. AŞ 195 Net Haddecilik San. ve Tic. Ltd. Şti. 202 OMV Samsun Elektrik Üretim San. ve Tic.AŞ 340 Silopi Elektrik Üretim AŞ 350 Nurol Makina ve Sanayi AŞ 354 Esen Plastik San. ve Tic.AŞ 367 Astor Transformatör Enerji Turizm İnşaat ve Petrol San. Tic.AŞ 386 Tosçelik Spiral Boru Üretim Sanayi AŞ 412 Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ 413 CW Enerji Mühendislik Tic. ve San. AŞ 437 Rollmech Automotive AŞ 455 Europap Tezol Kağıt San. ve Tic.AŞ 472 Batıbeton Sanayi AŞ 488 Ulaş Gıda Un Tekstil Nakliye Tic. ve San. AŞ 497 İşbir Sentetik Dokuma Sanayi AŞ2016'da "İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında olup 2017'de Birinci 500'e yükselen kuruluşlar şöyle:

2017 Sıra No Unvan 222 Çebitaş Demir Çelik Endüstrisi AŞ 342 Poyraz Poyraz Fındık Entegre San. ve Tic. AŞ 364 Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret AŞ 365 Düzce Cam San. ve Tic. AŞ 372 Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri AŞ 403 Aster Tekstil San. ve Dış Tic. AŞ 411 Nev Saç Metal Sanayi İnşaat Nakliye ve Tic. Ltd. Şti. 429 Greif FPS Turkey Ambalaj San. ve Tic. AŞ 439 Harput Tekstil San. ve Tic. AŞ 464 Mioro Hediyelik Eşya San. ve Tic. AŞ 466 Assan Panel San. ve Tic. AŞ 475 Eti Elektrometalurji AŞ 476 Bekaert Kartepe Çelik Kord San. ve Tic. AŞ 478 Ankara Ofis Yem Gıda ve Makina San. Tic. AŞ 480 Bekaert İzmit Çelik Kord San. ve Tic. AŞ 482 Arcelormittal Ambalaj Çeliği San. ve Tic. AŞ 483 Özerdem Mensucat San. ve Tic. AŞ 485 Sanica Isı Sanayi AŞ 490 Demir Export AŞ 491 İpek Mobilya İmalat İth. İhr. San. ve Tic. AŞ 493 Kalibre Boru San. ve Tic. AŞ 495 Yurtbay Seramik San. ve Tic. AŞ 498 OPSAN Orijinal Sac Parça San. ve Tic. AŞ 499 Gizem Seramik Frit ve Glazür San. ve Tic. AŞ 500 Kendirliler Haddecilik San. ve Tic. AŞ

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Anahtar Kelimeler:
İSO 500 sanayi şirketleri

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