ISO Ahşap Yapılar Teknik Komitesi İstanbul'da toplanacak

"Küreselleşme süreci ve teknolojik gelişmeler üretim ve tüketim yapılarını yeniden biçimlendirmiş, oluşan rekabet ortamı, ürün niteliklerinden beklenen şartların önemini ön plana çıkararak bu niteliklerin netleştirilmesini sağlayan ve yaygın kullanımını amaçlayan uluslararası standartlar getirmiştir. Küresel ekonomik süreçte artık bir ülke sınırları içerisinde bir ürünün tüm parçalarının üretilmesi ve montajının yapılarak iç ve dış piyasalara arz edilmesinden çok, farklı parçaların farklı ülkelerde üretilmesi, yine farklı ülkelerde montajının yapılarak piyasalara arz edilmesi söz konusudur."

Türk Standardları Enstitüsünden (TSE) yapılan açıklamaya göre, ISO Ahşap Yapılar Teknik Komitesi (ISO/TC 165) toplantısı TSE, TOBB ve Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TORİD) ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak.

Ekonomik kalkınmanın süreklilik kazanmasında üretilen mal ve hizmetlerin yalnız ulusal pazarlarda değil, dünya pazarlarında da alıcı bulmasıyla mümkün olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu süreç tüm ülkeler için uluslararası standartların kullanımını zorunlu kılmaktadır. Gelişmiş ülkeler, dünya ticaretindeki üstün konumlarını koruyabilmek için standardizasyon faaliyetlerine etkin katılım gerçekleştirmektedir. Çünkü hazırlanan bir standart, ürün niteliklerini belli bir ülkenin üreticilerinin yöntem ve teknolojilerine uygun olarak belirlemiş ise bu durum, uluslararası pazarlarda o ülke üreticilerinin rakiplerine göre üstünlüğü ele geçirmelerine imkan verir." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaya göre, aralarında Türkiye, Almanya, ABD, Çin, İngiltere ve İspanya'nın da olduğu 32 üyesi, 31 de gözlemci üyesi bulunan Komitenin çalışmaları sonucunda 44 uluslararası standart yayınlandı.

