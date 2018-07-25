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İSO / Bahçıvan: Bankalar sanayiciye bakış açısını değiştirmeli

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 17:30 | Son Güncelleme

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayici olarak faiz ve kurlardaki yüksek boyutlu dalgalanmanın baskısını hissettiklerine ve sürdürülebilir karlılık konusunda endişe duyduklarına dikkat çekerek, bankalardan "sanayiciye bakış açısını değiştirmelerini" istedi.

İSO / Bahçıvan: Bankalar sanayiciye bakış açısını değiştirmeli

Elif Varan / İstanbul, 25 Temmuz (DHA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayici olarak faiz ve kurlardaki yüksek boyutlu dalgalanmanın baskısını hissettiklerine ve sürdürülebilir karlılık konusunda endişe duyduklarına dikkat çekerek, bankalardan "sanayiciye bakış açısını değiştirmelerini" istedi.
İSO Meclisi'nin Temmuz ayı olağan toplantısı, "Yasama, Yürütme, Ekonomi ve Toplum Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne Bakış" ana gündeminde, finansal istikrar sağlanmadan üretim ekonomisinin gelişmesinin beklenemeyeceğine dikkat çeken Bahçıvan, bu doğrultuda bankacılık sektörü ile ilgili son zamanlarda yaşanan sıkıntıyı da gündeme getirdi.
Bankalar Kanunu’nun amacında da belirtildiği gibi kaynakların verimli kullanılmasının ön planda tutulması gerektiğini belirten Bahçıvan, şunları söyledi:
"Bankacılık sisteminin çalışmasını düzenleyen Bankacılık Kanunu’nun en önemli amaçlarından biri bankalarca kullandırılacak kredilerin etkin, objektif ve rekabet gücü kazandıracak şekilde ekonomimizin hizmetine sunulmasıdır.
"Son günlerde malumunuz üzere piyasalarda devam eden nakit sıkışıklığı ve kredi faizlerindeki yükseliş nedeniyle özellikle orta ölçekli firmalarımız krediye erişim konusunda zorluklar yaşamaktadır.
"Buna ek olarak son dönemde büyük kredilerde yaşanan yeniden yapılandırılma uygulamalarının da etkisiyle bahsettiğimiz nakit sıkışıklığının derinleştiğini gözlemliyoruz.
"Bankaların bu uygulamasının bedelini orta ölçekli sanayici firmalarımız ödememelidir.
"Bildiğiniz üzere firmalara kullandırılacak kredilerin büyüklükleri, bankaların öz kaynak büyüklüklerine göre çeşitli sınırlamalara tabi durumdadır.
"Sistem, sonuç odaklı, yüksek performanslı, etkin bir yürütme yapısına ve uzmanlığa dayanıyor. Bu, uzun süredir dile getirdiğimiz bir anlayıştı.
"Özel sektörde başarısızlığın büyük bir bedeli varken kamu yönetiminde başarısızlığın karşılıksız kalması çağın ruhuna uygun değildi.
"Sistemin ekonomik ve toplumsal hayat üzerinde büyük etkiler doğurması kaçınılmaz. Sanayinin sistemin gerektirdiği hız ve etkinliğe uyarlanması gerekiyor.
"Yeni sistemde İSO olarak muhtelif defalar talep ettiğimiz gibi, ekonomi yönetimindeki çok başlılığa son verilerek bakanlıklar birleştirildi.
"Bütün bu birleşmelerin sonucunda bakanlık sayısı 16’ya indi. Bakanlıkların verimliliğini ve icracı yönünü güçlendirmeye yönelik bu adımları olumlu karşılıyoruz.
"Bundan sonra ekonomi ve sanayi alanlarında alınacak tedbirlerin, çağın ruhuna uygun olarak çok daha etkin ve çok daha hızlı uygulamaya geçirileceğine inanıyoruz." (Fotoğraflı)

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