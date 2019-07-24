İSO / Bahçıvan: Ulaşımda geceyi yeterince kullanamıyoruz

İstanbul, 24 Temmuz (DHA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye’nin dört saatlik uçuşla 1.5 milyar insana ve 7.5 trilyon dolar ticaret hacmine ulaştığına dikkat çekerek “Ulaştırmada geceyi yeterince kullanamayan Türkiye olarak bu konuda adım atarsak ekonomimize büyük fayda sağlarız” dedi.

İSO Meclisi’nin “Ekonominin en temel unsurlarından olan haberleşme, ulaştırma altyapı ve projelerinin küresel rekabet ve sanayimiz açısından önemi” ana gündemi ile düzenlenen Temmuz ayı olağan toplantısının açılış konuşmasını yapan Erdal Bahçıvan, üretime yönelik öncü göstergelerden Türkiye ekonomisinin en kötüyü geride bırakarak toparlanma sürecine girmiş olduğunu teyit eden sinyaller aldıklarını belirtti.

Bahçıvan, konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yılın ilk altı ayında ihracat artışının yüzde 2.2 ile düşük oranda olmasında, Haziran’da bayram tatili sebebiyle yaşanan iş günü kaybının etkisi var. Bu nedenle Temmuz’da daha güçlü bir artış görebiliriz. Bu vesileyle son dönemlerde alışkanlık haline gelen bayram tatillerinin uzatılması kararlarının gözden geçirilmesini ve reel ekonomi için ciddi bir verimsizlik yaratan bu önceden planlanmamış davranışların artık son bulmasını temenni ediyoruz.”

Son aylarda küresel ortamın daha destekleyici hale gelmesinin de katkısıyla Türk lirasının kayıplarının önemli bir kısmını geri aldığını vurgulayan Bahçıvan, “Bu durum, enflasyonda düşüş eğilimini harekete geçirmiş durumda. YEP için konulan yüzde 15.9’luk yılsonu hedefi tutturulabilir. Fiyat katılıklarına karşı yapısal önlemleri hayata geçirmek önemli. Bu vesileyle Merkez Bankamızın yeni başkanı Murat Uysal’a görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmasında ana gündeme bağlı olarak Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına yönelik Bahçıvan, Türkiye’nin dünyanın en önemli kavşaklarından biri konumunda olduğunu, en fazla dört saatlik uçuşla Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu bölgelerinde 1.5 milyar insana ve 7.5 trilyon dolar ticaret hacminin olduğu bölgeye ulaştığını vurguladı.