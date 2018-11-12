İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, AA Finans Masası'na konuk olacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.
Bahçıvan, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.
AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.
Sanayi Bakanı'ndan flaş yerli otomobil açıklaması
'Altın fiyatları 200 liranın altına inerse, altın alımları patlar'
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı
Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza
Dolar ne kadar? (12 Kasım dolar yorumları)
Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu geliştirdi! 'Yemekmatik' yaygınlaşıyor...
Alibaba 85 saniyede 1 milyar dolarlık satış yaptı! Bekarlar Günü'nde kendi rekorunu kırdı
20 yıllık işini bırakıp, tatil köyü kurdu
Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları
Okuyucu Yorumları 0 yorum